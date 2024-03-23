〈熱門股〉先進封裝設備輪動 均華飆漲站上4字頭

均華主要提供挑揀機 (Chip Sorter) 給客戶，其在台市佔率居冠，隨著客戶積極擴充 CoWoS 產能，均華自去年 11 月起開始進入出貨高峰，出貨動能也延續至今年上半年，前 2 月累計營收達 4.71 億元，一舉創下同期新高，年增 235.06%，呈現高成長。