〈熱門股〉先進封裝設備輪動 均華飆漲站上4字頭
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-23 11:30
隨著台積電 (2330-TW)(TSM-US) 確定將前往嘉義設立先進封裝廠，市場看好，相關設備未來數年將迎來強勁的成長動能，包括辛耘 (3583-TW)、弘塑 (3131-TW)、萬潤 (6187-TW)、均華 (6640-TW) 等輪番上漲，均華本周強漲 36.46%，衝上 400 元大關，寫下歷史新高價。
均華主要提供挑揀機 (Chip Sorter) 給客戶，其在台市佔率居冠，隨著客戶積極擴充 CoWoS 產能，均華自去年 11 月起開始進入出貨高峰，出貨動能也延續至今年上半年，前 2 月累計營收達 4.71 億元，一舉創下同期新高，年增 235.06%，呈現高成長。
另外，母公司均豪 (5443-TW) 也在市場資金積極卡位下，周漲幅也達 12.99%，站穩所有均線，兩家公司也預計在下周參與櫃買業績發表會，屆時將公布最新一輪展望。
均華本周均線糾結後突破，週五一度衝上 414.5 元新高價，終場收在 400.5 元，三大法人方面，外資買超最積極，加碼 105 張，自營商則逢高調節 3 張。
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