打一折收！加拿大企業家O’Leary想買TikTok 為何僅肯出低價？

鉅亨網編譯許家華 2024-03-23 10:07

加拿大商人 Kevin O"Leary 正籌組財團，有意收購 TikTok，但作價或只由 200 億至 300 億美元起步，較 TikTok 上一輪融資時約莫 2200 億美元的估值下跌約 90%。

美國國會眾議院通過議案，要求中資公司字節跳動在議案生效後的 165 日內出售短片平台 TikTok，加拿大籍企業家、O"Leary Ventures 董事長、美國受歡迎電視節目創智贏家《Shark Tank》主持人 Kevin O"Leary 日前在社交媒體貼文表示，希望向字節跳動買下 TikTok。

根據 PitchBook，TikTok 2023 年估值約 2200 億美元。

Kevin O"Leary 在 CNBC 《Street Signs Asia》節目中表示，任何收購 TikTok 的交易都可能會排除基於用戶偏好的演算法，但這正是 TikTok 締造成功的關鍵。

「它是當今美國最大的娛樂和商業網絡，因此具有很大的吸引力和巨大的價值，但中國政府不太可能出售這些演算法，所以買家拿到的是有價值的有價值的國內品牌 TikTok 和 1.7 億用戶，但沒有數據。」

「潛在買家將須用美國代碼『重新模擬』這些演算法，並充當『管家』，把平台自中國抖音轉成美國 TikTok ，因此其估值大降。」O’Leary 說。

雖然美國眾議院 3 月初通過該法案，但相關立法可能還要耗費數月才能讓參議院通過。

目前還不清楚中國政府是否允許字節跳動向美國買家出售 TikTok。字節跳動一直猛烈反對該法案。

儘管如此，O’Leary 認為明年初總統大選過後，TikTok 還是有五成的可能會被強制出售或禁止，因此他正在為此可能做好準備，且由於交易需要得到白宮的批准，他此前已經與共和黨總統候選人川普討論此事，並亦計劃與尋求連任的總統拜登會面。

此外，O’Leary 稱正與其他有興趣加入財團的相關人士進行談判，且 4 月起將諮詢主權財富基金的意見。

除了 Kevin O’Leary，美國前財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 也曾表達有意收購 TikTok。

「這是社交媒體有史以來最複雜的交易，我必須建立一種新的演算法。這交易很有趣，我喜歡。」O’Leary 說。