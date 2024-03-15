母湯喔！專家喊TikTok若被禁 拜登將失去接觸年輕選民平台

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-15 12:00

如果美國總統拜登兌現承諾，簽署禁止 TikTok 的法案，他可能會因此失去一個接觸年輕選民的平台。

據《路透》周五（15 日）報導，拜登競選團隊周二在 TikTok 發布了一段針對共和黨競爭對手川普削減社會保障支出的影片，獲得了數千個「讚」。但下方留言完全集中在另一個問題：TikTok 禁令。

「好在我們在 TikTok 上看到了這個。」其中一人說。另一個人則問道：「如果你禁止它，還怎麼運用它來競選？」

美國眾議院周三以壓倒性票數通過一項議案，要求 TikTok 母公司字節跳動必須在六個月內出售 TikTok，否則將面臨禁令。如果參議院通過這項方案，拜登承諾會簽字。

政治策略師表示，2024 年總統大選看來勢均力敵，而傾向民主黨的美國在線政治話語近年來已轉移至 TikTok。策略師指出，臉書遠離政治內容，TikTok 則成為新一代熱衷政治美國選民的首選平台。

TikTok 用戶明顯是支持民主黨的群體，這是拜登需要爭取的對象。川普的競選團隊沒有官方 TikTok 賬號。

根據 Pew 研究中心去年提出的研究成果顯示，TikTok 上的美國新聞經常性消費者中，大約 60% 是民主黨人或傾向民主黨的人群。在 TikTok 的新聞消費者中，19% 是黑人，30% 是西班牙裔，這兩個族群佔美國總人口中的比率分別約為 14% 和 19%。TikTok 約 44% 新聞消費者的年齡介於 18 歲至 29 歲。

擁有 840 萬 TikTok 粉絲的整形外科醫生 Anthony Youn 說，禁令會奪走年輕選民「最喜歡的社交媒體 App，他們在這裡獲取新聞，關注自己喜歡的人，在這裡獲得娛樂，在這裡逃避現實」。