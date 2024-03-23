家庭計畫扎根Z世代！Block財務長：年輕消費者更熱愛Cash App
鉅亨網編譯許家華 2024-03-23 12:53
支付服務公司 Block (SQ-US) 財務長 Amrita Ahuja 周五 (22 日) 受訪表示，公司的 Cash App 支付服務在年輕一代消費者中表現良好。
金融服務機構 Block 前名 Square，經營支付和銷售點產品，其免費 Visa 借記卡「Cash App」上季為公司貢獻很大一部分的營收。
Ahuja 表示，「Cash App」特別受年輕人歡迎，該卡除了提供多種支付服務，還允許用戶購買股票和比特幣。此外，Cash App 的家庭計畫可讓成年人撥款到青少年帳戶，藉此 Cash App 也可接觸到更年輕一代。
「我們的家庭服務非常獨特，因為 (青少年) 這是服務相當未觸及的族群，我們要與之共同成長，首先必須先接觸他們的父母、叔伯阿姨以及他們周圍的社區。」Ahuja 說。
另外，Block 也擁有「先買後付」公司 Afterpay。Ahuja 提道，公司將 Afterpay 服務整合到 Cash App 中，稱其為「將商業引入 Cash App 的絕佳機會」。
「我們每年有 2000 萬消費者使用 Afterpay ，且頻率越來越高。」Ahuja 向主持人 Jim Cramer 表示：「這些年輕消費者啊....Jim，別相信你在信用卡上看到的負債螺旋。」
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