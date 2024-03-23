家庭計畫扎根Z世代！Block財務長：年輕消費者更熱愛Cash App

鉅亨網編譯許家華 2024-03-23 12:53

支付服務公司 Block (SQ-US) 財務長 Amrita Ahuja 周五 (22 日) 受訪表示，公司的 Cash App 支付服務在年輕一代消費者中表現良好。

金融服務機構 Block 前名 Square，經營支付和銷售點產品，其免費 Visa 借記卡「Cash App」上季為公司貢獻很大一部分的營收。

Ahuja 表示，「Cash App」特別受年輕人歡迎，該卡除了提供多種支付服務，還允許用戶購買股票和比特幣。此外，Cash App 的家庭計畫可讓成年人撥款到青少年帳戶，藉此 Cash App 也可接觸到更年輕一代。

「我們的家庭服務非常獨特，因為 (青少年) 這是服務相當未觸及的族群，我們要與之共同成長，首先必須先接觸他們的父母、叔伯阿姨以及他們周圍的社區。」Ahuja 說。

另外，Block 也擁有「先買後付」公司 Afterpay。Ahuja 提道，公司將 Afterpay 服務整合到 Cash App 中，稱其為「將商業引入 Cash App 的絕佳機會」。