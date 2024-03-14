TikTok恐被迫出售 誰能買下？

鉅亨網編譯許家華 2024-03-14 11:30

美國眾議院周三 (13 日) 以壓倒性多數投票，迫使字節跳動在約莫 6 個月內出售短片 app「TikTok」，否則該 app 將面臨禁令，但一大問題是：誰會買它？

2020 年美國時任總統川普曾迫使字節跳動將 TikTok 出售給一家美國公司。如今，潛在收購者名單比 2020 年要短得多。

這次，有鑑於一些原因，尋找買家的難度似乎更高了。

第一，TikTok 規模更大了。《The Information》報導，該公司去年營收約 200 億美元，而今年營收上看 300 億美元，約 Meta (META-US) 營收規模的六分之一，倘若使用類似估值，那就意味 TikTok 的價值將遠遠超過 2000 億美元。

這種規模的併購交易數量有限。 2000 年，AOL 支付 1820 億美元的股票和債務併購時代華納。同年，電信領域出現有史以來最大併購案，當時的英國沃達豐 AirTouch 以超過 1900 億美元的價格收購了德國的 Mannesmann 。

微軟已靠 LinkedIn 涉足社群媒體，Alphabet 則透過 YouTube Shorts 與 TikTok 直接競爭，同理擁有極具競爭力的 Reels 短片平台的 Meta 似乎也不可能成為買家。

甲骨文不與 TikTok 競爭，但其有效地產生銷售企業軟體、硬體和雲端運算服務的所有業務。甲骨文沒有經營含廣告業務的經驗，也沒有消費性業務。

儘管甲骨文重視與 TikTok 的關係，但最終成為 TikTok 的雲端運算供應商，但甲骨文的雲端業務現在比 2020 年大得多，且正在努力趕上客戶需求。

第三，任何包含股票的交易都將不可避免地使字節跳動成為 TikTok 的持續投資者，這恐怕背離了美國國會昭然若揭的意圖。

Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，可能有多個潛在競購者，其中可能包括策略公司和私募股權公司。

Ives 預計，目前市場焦點將落在微軟和甲骨文這兩個上一回的主要競購者身上，但同時蘋果也有可能，雖然蘋果在社群媒體領域的影響力並不大，但財力雄厚，且隨時可進入信貸市場。

蘋果顯然也需要提高成長率，但蘋果向來拒絕參與目標廣告，這將背離 TikTok 的獲利策略。

甲骨文不可能獨力掏出 2000 億美元收購資金，因為目前該公司手頭上僅有該金額的一小部分現金。對微軟來說，這筆交易也很難吞下，因為該公司僅擁有約 810 億美元的總現金和等價物。

Ives 認為，可能出現多個參與者聯合出價，例如甲骨文和沃爾瑪上次聯合出價。此外，TikTok 也可能會進行首次公開募股 (IPO)，或剝離給股東。

交易的關鍵之一是存取該公司的核心演算法——該技術由字節跳動控制並用於其他產品，包括一項獨立的中國短片服務。

該法案目前尚須提交參議院審議，前景未明，因為參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 迄今拒絕支持該法案，共和黨人保羅 (Rand Paul) 等議員也表示反對。然而，美國拜登總統曾表示，如果該法案通過，將會簽署該法案。