〈熱門股〉和碩成輝達GPU合作夥伴 周漲14%股價站上百元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-23 10:20

代工大廠和碩 (4938-TW) 參與輝達 (NVDA-US)GTC 大會，同時輝達也宣布和碩成為新款 GPU 的合作夥伴之一，激勵和碩本周股價表現，大漲 14.48%，突破百元大關創下新高，站上所有均線。

和碩本周漲幅 14.48%，最高漲至 109.5 元，股價寫下歷史新高。觀察三大法人籌碼動向，三大法人周一 (18 日) 買超 5031 張後，周二 (19 日)、周三 (20 日)、周四 (21 日) 連 3 賣，3 天合計賣超 1.3 萬張，周五 (22 日) 則回補 1315 張。不過外資與法人對作，外資連 5 賣，本周大砍和碩 4 萬張；投信則連 5 買，買超和碩 3.3 萬張。

對於和碩股價創高，董事長童子賢說，終於輪到搭上 AI 順風車，且身為輝達的合作夥伴，未來在爭取訂單上將更順利。此外，和碩於法說會時指出，AI 伺服器有很大的爆發潛力，目前 AI 伺服器訂單多來自北美客戶，且已小量出貨，AI 相關新品也陸續在下半年推出。

和碩提到，2 月開始少量出貨給北美客戶的主要為組裝與測試 (L10)，不過仍有主機板製作 (L6)，同時也不排除未來有伺服器整機系統的訂單 (L11)。