央行跌破眼鏡升半碼、00939掛牌上市、電價4月平均漲幅11% 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-23 10:40

中央銀行周四 (22 日) 召開第一季理監事會議，出乎意料升息半碼，終結利率「連 3 凍」；00939 統一台灣高息動能周三 (20 日) 掛牌上市，成台股高息 ETF 第六大；電價 4 月漲幅拍板定案，平均漲幅 11%，以下為本周大事回顧：

〈央行理監事會〉跌破眼鏡升息半碼！重貼現率 2% 通膨警鈴未解除

中央銀行周四 (21 日) 召開第一季理監事會議，出乎市場意外升息半碼，終結利率連 3 凍，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別由 1.875%、2.25% 和 4.125%，上揚至 2%、2.375% 和 4.25%；同時，央行上修今年我國消費者物價指數 (CPI) 至 2.16%，仍突破通膨警戒線 2%。

〈央行理監事會〉走自己的路升息半碼 房仲：房市受影響有限

台灣央行周四 (21 日) 召開 2024 年首度理監事會議，本次會議決第六度升息，將利率再調升半碼，房貸族的負擔進一步增加；但在信用管制部分，則按兵不動維持現狀，讓原本憂心央行跟進財政部下修豪宅線，恐衝擊房屋貸款的預售屋買家，得以暫時鬆一口氣。

00939 上市首日量價齊揚 空降台股高息 ETF 規模第六大

近來掀起全民搶買高股息 ETF 熱潮，其中，統一台灣高息動能 (00939-TW) 於周三 (20 日) 正式掛牌上市，使得上市櫃台股高股息 ETF 增加至 18 檔，總規模高達 1.1 兆元，規模前十大皆在百億以上，00939 甫掛牌就以 535 億元空降規模排行榜第六名。

〈電價調漲〉4 月起平均漲幅 11% 住宅 330 度、小商店 700 度以下漲 3%

經濟部周五 (22 日) 召開 113 年第 1 次電費價率審議會，審議上半年 4 至 9 月的電價費率，經濟部次長林全能主持電審議會後記者會宣布決議平均電價調漲約 11%，調整後之整體平均電價為 3.4518 元 / 度，將於 4 月 1 日開始實施。對於民生用戶採較低調幅，產業用電調幅較高。農漁、學校及社福團體則凍漲。

〈電價調漲〉盤點受衝擊產業 水泥、鋼鐵和軍工成本壓力增

4 月將調漲電價，平均調幅約 11%，法人指出，這波電價增幅符合先前市場預期的 10-15% 下緣，預估受衝擊較大的產業主要有水泥、鋼鐵、軍工航太和記憶體等，而重電產業長期仍是受惠產業。

〈電價調漲〉中鋼：用電成本估增 8-10 億元 已備妥節電方案因應

中鋼 (2002-TW) 表示，研判公司自今年 4 月起適用的電價調漲幅度可能為 12% 或 15%，如以此估算一年約增加 8 億、10 億元的用電成本，但透過製程優化、汽電共生、消峰填谷等措施因應，預估今年仍可節省電費超過 60% 以上。

〈電價調漲〉台積電財務目標不變 世界、力積電電費支出增加 12%、15%

經濟部周五 (22 日) 召開 113 年第一次電價費率審議會，拍板上半年 (4 月至 9 月) 費率，在產業用電方面，針對用電大戶依用電量規模調漲 15-25%，台積電 (2330-TW) 對此回應，公司尊重政策決定，並秉持一貫合法合規原則遵循辦理，長期財務目標維持不變。

〈輝達 GTC 大會〉GB200 整機架構優化 鴻海擁垂直整合能力成首要受惠者

輝達 (NVIDIA) 在本次 GTC 大會上，正式發表新一代人工智慧晶片 Blackwell GPU，型號分為 B200，以及由 2 片 B200 與 1 顆 Grace CPU 組合而成的 GB200。法人表示，目前 GB200 機櫃訂單目前由鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 瓜分，其中，鴻海得益於掌握垂直整合能力、與客戶密切合作，更是主要受惠者。

〈輝達 GTC 大會〉廣達旗下雲達秀最新 MGX 架構系統 布局生成式 AI 強勁需求

廣達 (2382-TW) 旗下雲達科技周二 (19 日) 指出，於輝達 (NVDA-US)GTC 大會中，展出基於 NVIDIA MGX 架構的系統和 AI 應用案例，同時宣布支援即將推出的 NVIDIA GB200 Grace Blackwell 超級晶片和 NVIDIA GB200 NVL72，積極布局生成式 AI 的強勁需求。

〈輝達 GTC 大會〉聯發科攜手輝達 推車用智慧座艙晶片組

聯發科 (2454-TW) 周二 (19 日) 在輝達 (NVDA-US)GTC 大會上推出一系列結合 AI 的全新 Dimensity Auto 智慧座艙系統單晶片 (SoC)CX-1、CY-1、CM-1 和 CV-1，這四款晶片皆支援 NVIDIA DRIVE OS 軟體，讓車廠能藉由 Dimensity Auto 平台涵蓋從豪華 (CX-1) 到入門級 (CV-1) 的各種市場區隔，將優異的 AI 車艙體驗帶入新世代的智慧汽車中。

〈輝達 GTC 大會〉台達電展示 Omniverse 數位孿生應用 同步秀高效 AI 伺服器零組件方案