〈世界先進展望〉用電大戶電費若漲15% 估影響毛利率約0.5%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-22 15:33

經濟部今 (22) 日將召開電價費率審議會，並公布四月電價調漲幅度，晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 董事長方略今 (22) 日表示，公司為「用電大戶」，假設經濟部決議調漲電費 15%，公司電費大概會增加 12%，影響毛利率約 0.5%。

方略說，世界有針對電費調漲進行評估，最後結果要依照經濟部最終決議，公司會加速節能減碳，盡量抵銷電費調漲的影響，至於能否將增加成本轉嫁至代工價格，則坦言當然希望產業共體時艱，但須視產業狀況。

另外，世界每年也都進行調薪，針對今年人才招募與調薪，方略補充，公司將員工視為最重要資產，是競爭力的主要來源，因此不論在招募與調薪都不會落於人後，以因應全球通膨，強調公司薪資會保持在業界較優水準，今年一樣預計在每年 4 月進行例行性調薪。