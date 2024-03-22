台塑集團旗下9家上市公司 取得CDP評等領導等級A/A

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-22 19:59

CDP(Carbon Disclosure Project，碳揭露專案) 最新公布的 2023 年評等結果，台塑集團共有 9 家上市公司評等成績均在領導等級「A/A-」，其中在氣候變遷方面，計有台塑、南亞、台化、南亞科、福懋、福懋科、台勝科等 7 家獲最高等級「A」。

CDP 為全球公認環境資訊揭露的關鍵指標，根據 CDP 官網，目前已有 746 家資產超過 136 兆美元的投資者及 330 家採購支出超過 6.4 兆美元的採購商要求公司或供應商透過 CDP 揭露其環境數據，2023 年全球有超過 2.1 萬家公司參加評等。

而在 CDP 2023 年評等中，台灣 18 家企業取得氣候變遷等級 A，台塑集團就囊括 7 家；水安全問卷評比方面，計有台塑、南亞、台化、南亞科、南電、台勝高等 6 家獲「A」，全台僅 10 家，其中台塑、南亞、台化、南亞科、台勝高等 5 家公司更取得雙「A」評等，全台僅 8 家。

台塑集團表示，多年來一直努力於推動節能減碳及因應氣候變遷作為，並於 2021 年對外宣示短中長期減碳目標，以 2007 年碳達峰的 6148 萬噸為基準年，設定短期 (2025 年) 及中期 (2030 年) 目標，分別較基準年減量 20%、35%，長期則以 2050 年達到碳中和為目標。

據了解，台塑集團總裁王文淵在 2017 年時收到來自 CDP 的邀請函，認為是全面檢視集團減碳成效的機會，便開始參與 CDP 評比，加上近年來積極推動接軌 SBT、導入內部碳定價、鑑別氣候變遷財務風險與機會 (TCFD) 等一連串的行動，使得 CDP 評比結果維持在優異的成績。

台塑集團從 5S、三點不漏、循環經濟，到近期積極推動的 AI + 模擬，其成效也確實反映在實際減碳數字上。