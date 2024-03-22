〈碳費上路〉碳有價時代來臨 電電公會籲政府「以鼓勵代替懲罰」

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-22 15:01

碳有價時代來臨，電電公會與能源儲能委員會邀請專家學者與企業進行討論，呼籲政府在淨零轉型的同時，應以「幫助企業而非管控、以鼓勵代替懲罰」，配合國家減碳目標、企業自主減碳，做得好的企業給予獎勵，以利達減碳目標。

電電公會常務理事胡惠森指出，為讓企業對碳定價制度及碳費徵收有更深入的了解，同時蒐集、彙整企業對碳定價各項議題的觀點與建議，以反映企業對政府推動淨零轉型碳定價與碳費制度的觀點與需求，引領產業朝低碳淨零方向轉型。

碳交易之父李堅明則引用瑞典、瑞士、新加坡等各國的作法，李堅明提到，目前 73 個推動碳費制度國家中，一半以上都是採取碳總量管制，以國家減碳為目標，搭配企業自主性減碳，企業只要達成自主減碳目標即可免徵碳費，以鼓勵取代懲罰性收費，避免企業二次收費墊高成本，衝擊企業經營和國家經濟發展，以謀取碳稅的雙重紅利 (Double Dividend)。

李堅明舉中鋼為例，中鋼每年排碳量約 2200 萬噸，假設碳費每噸 200 元，一年光是碳費就高達 44 億元，但中鋼去年財報稅後盈餘僅 16.8 億元，企業將有生存上的困難。因此李堅明指出，一旦課高額碳稅，勢必造成更多的碳洩漏，既無法有效達成減碳目標，更衝擊到企業長期營運和國家經濟成長，是最無效的減碳作法。李堅明建議，應參考國際作法，以碳權抵換自主減量為目標，加強碳稅徵收及碳權抵換的全面性配套方案。