環球晶去年EPS 45.41元締新猷 看下半年優於上半年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-27 16:19

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (27) 日公告去年第四季財報，受客戶持續進行庫存去化，獲利下探一年半低點，從全年角度來看，受惠本業維持相對高檔，加上業外影響干擾淡化，稅後純益達 197.7 億元，年增 28.6%，每股稅後純益 45.41 元，雙雙創下歷史新高。

環球晶去年第四季營收 167.63 億元，季減 3.53%，年減 8.84%，毛利率 34.5%，季減 2.11 個百分點，年減 8.23 個百分點，營益率 23.39%，季減 6.56 個百分點，年減 11.21 個百分點，稅後純益 44.43 億元，季減 19.78%，年減 23.32%，每股稅後純益 10.19 元。

環球晶去年營收 706.5 億元，年增 0.5%，毛利率為 37.4%，年減 5.8 個百分點，營益率 28.4%，年減 7.1 個百分點，稅後純益 197.7 億元，年增 28.6%，稅後純益率為 28%，年增 6.1 個百分點，每股稅後純益 45.41 元。

環球晶指出，2023 年半導體產業雖受總體經濟與消費性電子產品需求放緩，庫存壓力增加，公司受惠於長約比例覆蓋高，FZ 晶圓、化合物半導體晶圓稼動率維持高檔，帶動去年營收不懼逆風持續創新高。

展望 2024 年，環球晶認為，現階段大環境不確定因素仍多，公司位於半導體產業鏈上游，迎來春燕時程會較下游晚一至兩個季度，也因客戶會優先消耗手上庫存，預期公司下半年表現將比上半年更加健康。

從產業角度來看，環球晶看好，隨著終端市場庫存逐漸去化，AI 功能逐步導入個人電腦、平板和智慧手機，可望推動一波換機潮，同時，AI 生態系統仰賴周遭裝置與半導體元件支持，帶動邊緣運算、高效能運算 (HPC) 等需求，催動低能耗相關元件 (SiC、ULLD、IGBT) 發展，更多創新應用推出如 5G、電動化、智慧座艙、自動駕駛等，也為半導體市場挹注成長動能。

從大環境來看，各國能源轉型與淨零碳排相關政策為化合物半導體發展奠定長期發展基礎。預計 2024 年市場有望逐步復甦，由記憶體領銜釋放信號，不過，景氣回溫速度與幅度需視不同終端應用及總體經濟不確定因素而定，如戰爭、運輸成本上漲、降息幅度、匯率變動等。

環球晶擁有 3 吋至 12 吋完整的產品光譜，能滿足客戶全方位需求，以因應單一產品的市場波動，近期的擴產計畫更為市場晶片產品加速轉向先進製程做好準備。