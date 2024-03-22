元富證打造財管平台有成 獲財富管理大獎三殊榮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-22 10:50

新光金旗下元富證券打造全方位財富管理平台有成，榮獲 2024 財訊財富管理大獎「最佳客戶推薦獎」、「最佳公益推動獎」和「最佳平面行銷獎」三大獎殊榮，顯示元富在財富管理表現，以及數位創新、公益推動等成果，深獲評審肯定。

元富證以積極創新策略發展金融數位服務，提供多元金融商品供投資人選擇，除了陸續開放 ETF IPO 和海外債券的線上交易，也致力開發符合客戶需求的商品，近期在美國聯準會強力升息循環下，海外債券廣受投資人青睞，元富財管信託平台架上多達上千檔以上的標的，最低 1 萬美元即可參與過往只有高資產階層配置的海外債券。

另一方面，投資人可以單一帳戶購足金融商品 (one account shop)，是元富財富管理最大特色，元富財富信託平台除了可使用新光銀行外幣扣款，也開辦多家銀行外幣授權扣款服務，大幅增加客戶入金投資便利性。

隨著投資人年齡層下降，元富證去年以迪士尼百年慶為話題規劃行銷專案，提供開戶交易抽香港、東京、加州及巴黎迪士尼門票之優惠方案，並順應 ChatGPT 引發的 AI 熱潮，率先券商同業透過 AI 繪圖軟體應用於平面行銷設計，因此，今年首度參加「最佳平面行銷獎」即獲此榮耀。