元富證推廣金融教育 Fin Teach校園贊助開跑

新光金 (2888-TW) 旗下元富證券今 (8) 日宣布，第五屆「元富 Fin Teach」校園金融教育贊助開跑，總贊助金超過百萬元，藉此促進金融教育普及、鼓勵全台大專院校學生培養金融知識，並建立正確投資理財觀念。

元富證致力推廣金融教育，自 2020 年起舉辦「元富 Fin Teach」校園金融教育贊助活動，邀請全台高中職以上的同學和教職員申請，舉凡與金融教育活動相關企劃，經審核核准將予以經費補助，總贊助金為 120 萬元。

元富證協助青年學習投資知識、建立正確投資理財觀念，回顧 2023 年，「元富 Fin Teach」校園金融教育贊助活動累積贊助 36 件，申請單位包括國立台灣大學、國立政治大學、國立台北大學、國立台灣科技大學等近萬名學生和大眾受惠外，並第四度攜手健行科技大學主辦「2023 全國高中職投資競賽」，擴大社會影響力。

此外，元富證也贊助校園投資競賽、金融教育證照輔導班、投資理財研習營和校園營隊等。

有鑑於同學們對產學交流的高度興趣，為增進學生與產業界對話，元富證今年將擴大舉辦學生企業參訪活動，深耕金融教育，擴大對社會的正向影響力，善盡企業社會責任之餘，致力讓理財知識更為普及。

「元富 Fin Teach」校園金融教育贊助期間為即日起至 11 月 30 日止，凡大專院校學生社團、系所，提出針對金融教育相關活動企劃，如金融相關講座、營隊或活動等，申請經元富審核評估，確認執行方案具合理性及可行性，且經費編列符合實際合理需求，將予以贊助。

元富證說明，單一申請案之贊助金額為 5000 元至 3 萬元，參與活動之人數如逾 500 人以上或特殊緣由則不在此限，整體活動總贊助金額為 120 萬元，歡迎全台各校系所社團踴躍申請。

元富證 Fin Teach 活動網站：

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