元富證推動上櫃權證、ESG ETF業務 勇奪櫃買市場交易競賽「三冠王」

新光金 (2888-TW) 旗下元富證券獲頒櫃檯買賣中心 112 年度上櫃 ESG ETF 交易獎勵活動「E 鳴驚人獎」、「ESG 特別加碼獎」和上櫃權證獎勵競賽「權心活絡獎」三項大獎第一名。

近年台股 ETF 掀起投資熱潮，據證交所統計，去年 ETF 的資產規模達 3.56 兆元，創歷年新高，相較 2020 年 1.74 兆元，成長達 1 倍，台灣 ETF 百花齊放，目前市面上發行 ETF 檔數多達 241 檔。

在此趨勢下，元富證配合主管機關永續發展政策，積極推廣 ESG ETF 商品，致力擘畫 ESG 相關策略與作為，於去年率先同業發行美債 ETF 權證，推出 ETF IPO 及海外債券線上交易服務，並規畫海外債券主題商品專區、ESG 綠色債券專區等，涵蓋永續發展項目、生態友善、具 ESG 理念和綠色投資的海外債券。

元富證說明，購買 ESG ETF 可讓客戶一次持有數檔符合 ESG 評分標準且同時兼顧永續經營與企業獲利的股票，且 ESG 評分較高的企業具有較穩健的營運品質，客戶在投資時面臨風險也較低，因而深受投資人的喜愛，市場熱度逐年高漲。

元富證以行動展現對主管機關金融商品推動的支持、積極扮演促進市場活絡的領頭羊，並幫助投資人創造多元獲利契機，卓越成果深獲肯定。

元富證繼 111 年度榮獲櫃買中心權證獎勵活動「權心愛戴獎」第二名的殊榮後，去年度再下一城獲頒「權心活絡獎」第一名，顯示元富證長年致力於耕耘權證市場，獲投資人的好評，成果備受市場與主管機關肯定。

元富證以客戶需求為核心，以多元管道創造友善的金融環境、提供更貼近客戶需求的專業服務，並發揮專業券商影響力，積極參與主管機關舉辦之各項競賽獎勵活動，並以卓越成績在眾多券商中脫穎而出，勇奪多項競賽冠軍。

元富證呼應聯合國永續發展目標 SDGs，視 ESG 為企業的重要承諾，持續向社會大眾展現永續經營的決心。