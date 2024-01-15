元富證強化存股服務 理財平台升級上線具三大優勢

新光金 (2888-TW) 旗下元富證券為國內首家推出存股服務的券商，看準存股熱潮延續，元富證今 (15) 日宣布升級優化推出「存才富」理財平台，具三大優勢，包括存股標的不設限、三種下單時段，以及定期定股存股；在台股市場中擁有許多優質個股和主題式 ETF 的優勢下，元富建議投資人善用定期定額方式加強理財。

據證交所統計，至去年 11 月底定期定額存股總金額來到 864 億元，較 2022 年成長近 50%，可看出存股的趨勢和高熱度。

而盤中零股交易自 2020 年開放以來，撮合間隔時間多次調整，從上線初期撮合間隔時間每 3 分鐘，至 2023 年 11 月 27 日縮短至每 5 秒撮合一次，盤中零股交易日趨熱絡。

元富「存才富」存股平台，提供投資人更具彈性的存股服務，其特色亮點包括 (1)「存股標的不設限」：所有上市、上櫃和 ETF 皆可存，不需受限於券商指定的特定標的；(2)「三種下單時段」：可自由選擇開盤、盤中、盤後零股交易，三時段複選更可提高成交率；(3)「定期定股存股」：針對目標為存股張數的投資人可選擇定期定股的方式，每月買入固定股數，達到想要的存股目標。

元富證看好，AI 概念股、電動車和半導體等產業發展前景佳，再加上觀光股疫情後復甦，2050 淨零碳排的 ESG 能源治理趨勢，投資者透過存股投資長期布局，只要標的配置得宜，不只能享受股價成長帶來的獲利，還可透過股票配息，達到月月為自己加薪的目標。

元富建議投資人善用定期定額方式，一方面降低選擇風險，另一方面聚沙成塔持續累積投入金額，盡早達成理財目標。

元富證自 2014 年推出「小資零股理財平台」以來，累計近 5 萬人次使用，多年來榮獲證券暨期貨金彝獎「傑出金融創新獎」、國家品牌玉山獎「最佳產品類」和金峰獎「年度十大傑出商品」等多項獎項肯定。