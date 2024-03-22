〈台股盤前〉20199點創新高後 震盪恐加劇 須留意追高風險

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-22 08:34

台北股市 21 日在 市場資金強拉包括台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 及鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 等大型電子股，大盤以 20199.09 點創收盤新高，但市場專家指出，台股將呈現高檔震盪格局，多頭氣勢仍旺，但震盪幅度將大增，投資人風險意識必須提升。

市場專家所指出的風險意識，並非投資人手中對於持股及現金的配比，在台股可能震盪作頭的同時，切忌在市場追高並且嚴格設停損點，遠比空談投資人手中持股比重還要重要。

證券分析師黃漢成指出，台股 22 日將以 AI 概念股衍生的人形機器人及台電電價調漲推升的重電及綠電概念爲主軸，至於昨日因美光大漲爆發出的記憶體族群大漲，也可能一日行情。

在今晨收盤的美股數據方面， 美股道瓊指數上漲 269.24 點，或 0.68%，收 39,781.37 點。那斯達克指數上漲 32.43 點，或 0.2%，收 16,401.84 點。S&P 500 指數上漲 16.91 點，或 0.32%，收 5,241.53 點。費城半導體指數上漲 109.69 點，或 2.29%，收 4,897.88 點。NYSE FANG + 指數下跌 20.60 點，或 0.20%，收 10,043.47 點。

同時，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.97%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.43%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.71%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.34%。