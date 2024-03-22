〈世界先進展望〉方略：今年恢復季節性增長 全年估小幅成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-22 12:55

晶圓代工廠世界 (5347-TW) 今 (22) 日舉辦媒體餐敘，董事長方略表示，2024 年對半導體產業來說，將呈現逐季加溫、全年溫和復甦，公司今年營收也會恢復季節性走勢，全年小幅成長。

觀察整體大環境，方略說，今年仍有些不確定性因素，包括全球通膨、產業鏈庫存調整以及戰爭等，不過這些不確定性因素已逐步鈍化，預期今年全球 GDP 成長保持 3.1%，與去年相近。

對世界來說，方略認為，今年營收會恢復小幅成長，以應用區分，消費性電子經過 2022 年下半年與 2023 年激烈的庫存消化下，庫存已去化至健康水準，而車用與工業電子仍在庫存調整，預計一到兩季內就會調整完畢。

針對成熟製程競爭，方略補充，最大挑戰仍來自於中國業者的價格戰，由於受美中地緣政治影響，中國大幅投資成熟製程，因其不符商業投資，導致價格激烈競爭，對世界而言，公司不會參與價格戰，而是提供客戶長期信任與新技術，會積極針對客戶長期需求、產能等技術佈局。