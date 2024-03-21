〈台幣〉強彈逾1.3角 助攻台股再度衝破2萬點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-21 10:00

聯準會 (Fed) 宣布維持利率不變，並持續釋放今年降息 3 次的訊號，符合市場預期，美債殖利率大幅走低，新台幣今 (21) 日強彈，早盤升值多達 1.34 角，最高反彈到 31.734 元，並助攻台股再度站上 2 萬點大關。

新台幣今日以 31.82 元、升值 4.8 分開出後，持續走升，盤中最高來到 31.734 元，升值 1.34 角，高低價差 8.6 分。

觀察主要亞幣，日圓盤中強彈超過 0.6%，新台幣升值近 0.3%，韓元也升逾 0.2%，泰銖升值 0.15% 上下，人民幣小升 0.05%，港幣微幅升值約 0.02%。

FOMC 此次將基準利率走廊維持在 5.25-5.5% 的 23 年來高點，且最新利率點狀圖顯示，聯準會預計今年有 3 次 1 碼的降息，與去年 12 月相同。