經濟學家：4個負背離指標 暗示美股牛市面臨風險

鉅亨網新聞中心 2024-03-20 17:00

經濟學家 David Rosenberg 表示，由於 4 個負背離指標持續存在，美國的牛市行情面臨風險。

當股價上漲而基本技術指標下跌時，代表出現負背離，通常是價格續強的危險訊號。在多頭市場中，股價的上漲通常會得到基礎指標上漲的確認。

Rosenberg 在最近的報告中稱，當主要指數達到新紀錄時，強勁的市場背景會導致風險指標的上升。然而，最近的情況並非如此。

自去年 10 月底以來，標普 500 指數上漲了 25%，如果 Rosenberg 的預測成真，那麼可能會有相當大的漲幅需要回調。

Rosenberg 警告，這些負背離持續的時間愈久，主要指數的漲勢就更脆弱，逆轉的風險也就愈高。

他提出的 4 個負背離指標為：

1. 道氏理論

儘管道瓊指數已創下歷史新高，但道瓊運輸平均指數尚未確認更廣泛的上漲趨勢。

這項技術指標的重要性在於，隨著工業公司銷售更多商品並看到其股價上漲，負責運輸這些商品的公司應該會同步受益，但這種情況尚未發生。

2. 高收益債券

隨著股市創下歷史新高，一個應該與之同步上漲的風險指標，是高風險、高收益債券相對於安全的美國國債的表現，但這種情況尚未發生。自股市在去年 10 月觸底以來，長期國債的表現優於高收益債券。

3. 科技股

過去兩個月中，科技股相對於整個股市走勢平穩，即使科技股持續創下新的歷史新高。 這顯示科技股的漲勢可能接近尾聲，如果市場要維持目前的水準，其他股市領域將不得不填補空缺。

Rosenberg 表示：「這些是市場上最重要的股票，但現在似乎不再掌控局面。」

4. 高貝塔值股票