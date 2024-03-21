美股重點新聞摘要2024年03月21日

今日操盤前瞻

一文掌握 Fed 重點決策：年內降息三次、通膨仍太高、放慢 QT 近了

聯準會 (Fed) 週三 (20 日) 一如市場預期宣布，將基準利率走廊維持在 5.25-5.5% 的 23 年來高點，連續第五個月保持利率穩定。聯準會上調美國 GDP 和通膨預期，同時也堅持今年降息三次的預測。閱讀全文...