美股重點新聞摘要2024年03月21日
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 08:05
今日操盤前瞻
FOMC、英國央行利率決議
美股財報 (3/20 盤後)：美光 (MU)
日、法、德、英、歐元區、美國 PMI
美國上周失業金數據、2 月成屋銷售
一文掌握 Fed 重點決策：年內降息三次、通膨仍太高、放慢 QT 近了
聯準會 (Fed) 週三 (20 日) 一如市場預期宣布，將基準利率走廊維持在 5.25-5.5% 的 23 年來高點，連續第五個月保持利率穩定。聯準會上調美國 GDP 和通膨預期，同時也堅持今年降息三次的預測。閱讀全文...
Fed 3 月、1 月聲明比一比：措辭變化不大、就業成長依舊強勁
美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (21 日) 凌晨 2 點公布貨幣政策決議，將聯邦基金利率 (FFR) 目標區間維持在 5.25%-5.50%，並持續縮減資產負債表。閱讀全文...
Fed 利率按兵不動 點狀圖暗示 2024 降息 3 次
聯準會 (Fed) 週三 (20 日) 一如市場預期宣布，將基準利率走廊維持在 5.25-5.5% 的 23 年來高點，這是連續第五個月保持利率穩定，而最新利率點狀圖顯示，聯準會預測 2024 年可能會進行三次降息。閱讀全文...
AI 利多！美光上季意外獲利、本季營收展望佳 盤後漲逾 14%
受惠於企業對人工智慧 (AI) 技術的佈局，美國記憶體大廠美光 (MU-US) 上季意外實現獲利，且本季財測優於預期，激勵盤後股價勁揚逾 14%。閱讀全文...
緊盯大疆創新！拜登政府可能加重中國製無人機關稅
美國兩黨議員小組週三 (20 日) 要求拜登政府對中國製造的無人機徵收更高的關稅。閱讀全文...
美政府收緊汽車排放管制 有望促進電動車銷售
美國拜登政府周三 (20 日) 採取行動，對美國汽車和輕型卡車實施嚴格的廢氣排放限制，此舉將迫使汽車製造商迅速提高電池電動和插電式混合動力車型的銷售量。消息傳出後，美國電動車概念股周三盤中漲跌各異。閱讀全文...
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