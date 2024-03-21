美政府收緊汽車排放管制 有望促進電動車銷售

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-21 01:05

美國拜登政府周三 (20 日) 採取行動，對美國汽車和輕型卡車實施嚴格的廢氣排放限制，此舉將迫使汽車製造商迅速提高電池電動和插電式混合動力車型的銷售量。消息傳出後，美國電動車概念股周三盤中漲跌各異。

雖然在汽車製造商的反對下近期的要求有所放鬆，但美國環保署 (EPA) 的規定仍要求製造商迅速轉向零排放汽車。

外媒報導指出，這項措施是美國總統拜登提出的最全面、最明顯的氣候法規之一，他已將應對全球暖化作為首要任務。汽車廢氣排放標準將影響從底特律到美國各地的汽車製造商決策，最終影響美國家庭採購。

美國環保署署長黎根 (Michael Regan) 受訪時表示，該規定是「美國歷史上最嚴格的汽車污染標準」，將確保排放污染的車輛更環保，同時允許企業決定如何可持續、最有效地達到這些標準。

根據美國環保署的一種情境模型，汽車製造商可能會透過將電車的銷量提高到美國總銷量的 56% 來滿足新制度對 2032 年的要求，其中插電式混合動力車的滲透率為 13% ，傳統內燃機汽車的滲透率為 29%。

這與早先的預測大致吻合，即如果插電式混合動力車被排除在外，汽車製造商可以透過確保大約三分之二的銷量是電車型來遵守這一預測。電車目前占美國汽車銷量的不到 8%，而插電式混合動力車僅占 2%。

不過汽車製造商對最終制度中的讓步表示歡迎，包括 2027 至 2030 年的更寬鬆標準，以及該法規更大程度地接受流行的插電式混合動力車，以此作為減少污染的一種方式。

根據規定，到 2032 年，汽車廢氣排放的二氧化碳上限為每英里 85 克，低於 2027 年車型的每英里 170 克。但大部分的減排成果將在 2030 年後達成。到 2026 年，這些要求可能會讓車輛的平均排放量比現有標準減少近一半。

美國環保署預估，一旦這些要求全面實施，美國駕駛者將看到在一輛車的生命周期內，平均節省 6,000 美元的燃料和維護成本，同時這些限制也將減少石油需求——從現在到 2055 年，美國石油進口量將減少約 140 億桶。