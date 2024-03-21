〈紐約匯市〉Fed仍預測今年降息三次 美元走軟 日元一度反彈

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-21 05:59

美國聯準會 (Fed) 周三 (20 日) 如預期維持利率不變，即使通膨仍居高不下，官員們仍預期今年將降息三次。消息發布後，美元指數走軟，日元匯價一度反彈。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.18%，報 103.41。

根據最新的經濟預測摘要 (SEP)，Fed 將不含食品和能源價格的核心個人消費支出物價指數(Core PCE) 年增率，從 12 月時預估的 2.4% 調升至 2.6%，並將今年經濟成長率自 1.4% 上修至 2.1%，失業率自 4.1% 微調至 4%。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，即使近期通膨數據意外強勁，他認為物價前景仍相對穩定。

麥格理 (Macquarie) 全球外匯和利率策略師 Thierry Wizman 說：「鮑爾試圖告訴所有人，短期內沒有任何變化，他仍對通膨進展充滿信心。這是他在記者會上傳達的主要訊息。」Wizman 表示，Fed 經濟預測摘要所要傳達的是，無論短期或長期，美國經濟都會更加強勁。

日元兌美元一度扭轉稍早貶勢，但尾盤持續回落，截稿前下跌 0.28%，至 151.19 日元兌 1 美元。

在 Fed 結束為期兩天會議之前，日本銀行 (央行) 周二 (19 日) 實施 17 年來首次升息，日元兌美元匯價一度貶至四個月低點。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示：「沒有人預期日本央行會啟動長期升息周期。最終仍會出現這樣的情況：美日之間的利差看起來相當大。」

其他貨幣方面，歐元升逾 0.5% 至 1.0922 美元。歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 稍早表示，將繼續仰賴數據，即使在開始放寬貨幣政策後，也不會預設降息次數。

英鎊上漲 0.5% 至 1.2784 美元。澳幣勁揚 0.8% 至 0.6584 美元。紐幣自四個月低點反彈，升 0.4% 至 0.6078 美元。

除了美國以外，本周有多國央行將發布利率決議，包含英國、土耳其、印尼、墨西哥、巴西、哥倫比亞和俄羅斯。

BBVA 首席外匯策略師 Alejandro Cuadrado 稱：「若就近來看，即使存在一些不穩定因素，套利貨幣或拉美貨幣表現仍特別好，包含巴西雷亞爾、墨西哥披索和哥倫比亞披索，智利貨幣則受到油價上漲和央行持續鴿派影響。」

截稿前，巴西雷亞爾兌美元勁揚 1.3%，報 4.9653 雷亞爾兌 1 美元。人們普遍預期巴西央行周三將六度降息 50 個基點，但隨著通膨風險升溫，央行可能發出放慢寬鬆步伐的信號。

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