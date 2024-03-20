采威水湳營運總部啟動 雲端應用業務添新動能

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-20 18:11

雲端服務軟體開發商采威國際 (6868-TW) 今 (20) 日啟用位於台中水湳特區的營運總部，目標成為水湳經貿特區的軟體智慧雲中心先驅，帶動台中產業共同進行數位轉型升級；采威表示，看好台灣軟體智慧雲龐大的市場商機，預計雲端應用服務營收占比將持續拉升。

采威為宣示永續經營、並於中部培養資訊高質人才的決心，於 2019 年購入水湳特區土地並自建營運總部，總投資達 6 億元。

采威台中營運總部購地 300 坪，自建建物地下 3 樓至地上 6F，歷時 3.5 年完成，面對漢翔航空、臨近中央公園和逢甲大學，總營建面積達 1600 坪，全棟採用綠建材、節能低碳設備，已取得智慧建築侯選證書，總部投資案也通過得中小企業加速投資行動方案審查。

采威也指出，除作為營運自用外，於總部 2F 設置有國際創新服務中心，提供國際雲端和新創業者落地服務台灣市場，並協助進行商業對接 (BD)、引進東歐和東南亞優秀 IT 人力，以及采威已投資或具潛力新創業者與獨立軟體開發商 (ISV) 進駐，在采威現有客群下推廣雲端服務。

據 IDC(國際數據資訊) 最新全球軟體市場追蹤報告，預期台灣軟體市場規模將從 2022 年的 25.7 億美元至 2027 年達 41.33 億美元，年複合成長率 (CAGR) 為 9.9%；其中，又以人工智慧平台的成長力道最強，2022 年至 2027 年的 CAGR 高達 25.9%，顯見市場對人工智慧技術的需求強勁。

IDC 從交付模式來看，台灣的軟體即服務 (SaaS) 與平台即服務 (PaaS) 市場規模，也將從 2022 年的 11.24 億美元以 CAGR 16.8% 成長至 2027 年達 24.45 億美元，顯見整體軟體智慧雲龐大的市場商機。