兆豐銀獲信保基金頒發綠色授信、低碳智慧及疫後振興3獎肯定
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-20 20:12
經濟部與信保基金今 (20) 日共同舉辦「2024 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」，表揚金融機構積極運用信用保證機制對中小企業融資，兆豐金控 (2886-TW) 旗下兆豐銀行榮獲信保基金「綠色授信推動獎」、「低碳智慧獎」及「疫後振興獎」三項大獎肯定。
兆豐銀行近年積極落實普惠金融，協助中小企業取得營運資金升級轉型，中小企業放款金額逐年突破新高。步入後疫情時代，兆豐銀行除積極配合政府政策，以「疫後振興，兆豐最有心」的堅持，辦理疫後振興貸款，全力協助受疫情影響的產業穩住經營並留住人才；亦適時提供資金促使產業投入資源，發展綠色及數位轉型，獲得信保基金肯定，其中在「低碳智慧納管專案貸款」的受理申請金額，兆豐銀行更居本國全體金融機構之冠，為中小企業永續發展注入活水，使中小企業加速實現低碳轉型目標。
除了提供融資的支持外，兆豐銀行以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，舉辦多場 ESG 講座，促進中小企業對綠色低碳轉型的認知和實踐，有效銜接國際趨勢及潮流，提升本國中小企業競爭力。此外，兆豐金融集團推動 ESG 成果也相當亮眼，表現深獲國內外評比機構肯定，包括持續獲選 CDP 領導等級、公司治理評鑑前 5%、TCFD 報告書獲 BSI「Level 5+: Excellence」最高等級認證等，並再次蟬聯 DJSI 最新公布之世界及新興市場指數成分股，成績卓越，更獲主管機關認可，邀請加入「永續金融先行者聯盟」。
此外，兆豐銀行也與其他公股行庫聯手組成金融國家隊，共同推動「中小企業千億振興」融資方案，為持續擴大支持中小企業，總額度由 3,000 億元一舉提高至 6000 億元，以充足資金及優惠利率，力挺政府疫後振興目標，促進中小企業及微型新創事業穩健茁壯，提高整體競爭力並恢復營運榮景兆豐銀行將攜手企業一同前進，發揮金融業者形塑永續社會之正向影響力，建構更美好的商業及社會環境。
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