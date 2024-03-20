兆豐銀獲信保基金頒發綠色授信、低碳智慧及疫後振興3獎肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-20 20:12

兆豐銀行近年積極落實普惠金融，協助中小企業取得營運資金升級轉型，中小企業放款金額逐年突破新高。步入後疫情時代，兆豐銀行除積極配合政府政策，以「疫後振興，兆豐最有心」的堅持，辦理疫後振興貸款，全力協助受疫情影響的產業穩住經營並留住人才；亦適時提供資金促使產業投入資源，發展綠色及數位轉型，獲得信保基金肯定，其中在「低碳智慧納管專案貸款」的受理申請金額，兆豐銀行更居本國全體金融機構之冠，為中小企業永續發展注入活水，使中小企業加速實現低碳轉型目標。

除了提供融資的支持外，兆豐銀行以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，舉辦多場 ESG 講座，促進中小企業對綠色低碳轉型的認知和實踐，有效銜接國際趨勢及潮流，提升本國中小企業競爭力。此外，兆豐金融集團推動 ESG 成果也相當亮眼，表現深獲國內外評比機構肯定，包括持續獲選 CDP 領導等級、公司治理評鑑前 5%、TCFD 報告書獲 BSI「Level 5+: Excellence」最高等級認證等，並再次蟬聯 DJSI 最新公布之世界及新興市場指數成分股，成績卓越，更獲主管機關認可，邀請加入「永續金融先行者聯盟」。