什麼是當沖？除息旺季當沖大解密！
鉅亨研報 2024-03-20 16:00
每年 6、7 月之後台股進入除權息旺季，除權息怎麼操作？ 本文將解密除息當沖交易法！
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一、什麼是事件投資法？
找出某事件影響股市價格變動的規律，並藉由此規律進行投資、交易的方法，即為事件投資法。常見的事件投資法有針對法說會、除權息、股東會等個股大事件進行投資、交易。
二、除權息怎麼操作？本篇將解密除息當沖策略！
以下將依序介紹甚麼是當沖、當沖的注意事項、除息當沖策略的原理。
三、甚麼是股票當沖?
當沖為當日沖銷（day trading） 的簡稱，即當天完成買進與賣出股票的交易，賺取其中的價差，不將股票留到下一個交易日，是一種短線的股票交易手法。一般而言，股票交易成功後 T+2 日要付交割款，當沖的話則是一買一賣之間自動抵銷款項，T+2 日後交割買賣間的差額。例如，今天花了 5 萬元買一檔股票，同一日又以 5 萬 1000 元賣出這檔股票，扣除手續費和證交稅，T+2 日後就可以拿到將近 1000 元的差額，相反的如果是虧損的話，T+2 日後也要在交割帳戶中補上買賣間的差額以避免違約交割。
四、如何當沖? 現股當沖、資券當沖的差別?
當沖的方式有兩種，一是現股當沖，在當天以現金買進、賣出股票，交易稅較為便宜。二為資券當沖，向券商借錢、借股票利用融資及融券進行買賣，但必須擁有信用交易戶，且交易稅較現股當沖高，交易成本較大。至於當沖資格與當沖交易費用可向營業員詢問詳細資料。
五、當沖要注意甚麼?
1. 股票須可以當沖：
一般而言，可以融資融券的股票都可以進行股票當沖，而零股、處置股票無法進行當沖。可以現股當沖的股票在券商的看盤頁面上通常也會標示買賣現沖。
2. 要有足夠的股票流動性：
當沖需選擇成交量大的標的，因為當沖一買一賣須在同一天內完成，如果標的成交量太小，可能會有買賣滑價過大的問題，更麻煩的是想賣但賣不掉，如此的話 T+2 日就要在交割帳戶中準備足夠的交割款以避免違約交割。
六、除息當沖策略原理
除息是股市一年一度的大事件，但領息對大股東來說可能會有稅務上的問題，因此有些大股東會在除息前透過操作鉅額交易、個股期貨等手法賣出股票，除權息後再買回，進行稅務規劃，又或者是除息後股價變低了，吸引市場上一些低價承接的交易者，導致除息日當天可能會有一波買盤，因此可以找找流動性好，近 10 年都除息且除息日常常收紅 K 的股票，或許可以從中找出不錯的當沖標的。
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