〈智慧城市展〉中保科前進高雄 秀數治5G Alot淨零碳土地資源整合平台

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-20 18:13

中保科技 (9917-TW) 今 (20) 日宣布台北、高雄兩地連線展覽，3 月 21 日也將在高雄展出首創數治 5G Alot 與淨零碳的土地資源整合平台，以及首套 ESG 零碳水等智慧建築服務，大秀智慧城市治理服務，把 AI 人工智慧結合物聯網的應用於安防、即時監控等各種應用場域應用，展示在中保科在 ESG 的深耕及布局。

中保科技董事長林建涵表示，高雄市在副市長林欽榮大力推動下，有許多創新服務，高雄市對中保科在智慧型城市提供的服務非常有信心，這些高雄做的城市規劃還獲得很多獎項肯定，現在還吸引其他城市目光，不少城市也希望中保科能提供更適合城市發展的規劃。

中保科首創數治 5G Alot 與淨零碳的土地資源整合平台，中保科指出，這平台是透過資訊收集、數字管理，打造「一平台統一管理」的完善機制，中保科協助在亞灣新創園區首創數治 5G Alot 與淨零碳的土地資源整合平臺，就是展示高雄亞灣區三種場域，分別是空地、工地、建築佈建相關 AIoT 設備，再以 5G ORAN 開放網路基地台架構即時資訊串連，以「智慧化土地利用資訊模組」提供市府跨場域創新整合平台方案，這將帶給政府提高土地資源利用效率、提升工地安全管理水平、提高企業運營效率與減少跨部門溝通時程，有利於市政管理者後續決策執行。

林建涵並且進一步分析，AI 海陸空智慧交通部分，中保科將帶領大家了解 我們在海陸空場域中，如何提供 24 小時全天候的守護力。在空中應用上，TAIWAN SECOM 將提供如何透過 UAV 雲端無人機進行緊急救援，像災情回報、救災巡邏等七大應用，加上 TAIWAN SECOM 在 AI 科技智慧停車的創新服務，致力實踐 ESG 減碳理念，配合雲端後台 24 小時格位資訊連結等多項服務，無紙化開單、繳費，提升使用者體驗。

尤其在港都的高雄，中保科也積極搶攻智慧船舶市場，透過 AIS(全球船舶定位系統) 座標資訊定位港區船舶航道鎖定、追蹤、跟錄自動化連結 PTZ 監控追蹤航道船舶行駛，間接增加港區航道監視器的覆蓋率，展區當中，可以看到海陸空場域中，中保科如何提供 24 小時全天候的守護力。在空中應用上，TAIWAN SECOM 將提供如何透過 UAV 雲端無人機進行緊急救援，像災情回報、救災巡邏等七大應用，加上 TAIWAN SECOM 在 AI 科技智慧停車的創新服務，致力實踐 ESG 減碳理念，配合雲端後臺 24 小時格位資訊連結等多項服務，無紙化開單、繳費，提升使用者體驗。

中保科指出，中保的智慧船舶服務，透過 AIS(全球船舶定位系統) 座標資訊定位港區船舶航道鎖定、追蹤、跟錄自動化連結 PTZ 監控追蹤航道船舶行駛，間接增加港區航道監視器的覆蓋率。以智慧科技創新應用於傳統港口，提升台灣海運產業核心價值與國際競爭力。