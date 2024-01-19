林建涵：中保科2024年仍有強大成長動能 1/1起全體同仁調薪5%

集團總服務客戶數超過 70 萬戶的中保科技 (9917-TW) 集團今 (19) 日舉辦 2024 集團旺年會，主題為「超越巔峰 無限未來」，尾牙席開近 300 桌，砸下千萬以上犒賞員工，中保科技董事長林建涵也在今日率先宣布加薪政策，中保科技同仁將調薪 5%，調薪從今年 1 月 1 日開始，這也是台灣科技保全產業，第一家響應政府加薪的企業，預計近萬名中保科集團員工受惠。

同時，中保科技 2023 年全年 營收 170.71 億元創新高， 年增 11.19%，林建涵今天指出，包括資安維護等市場需求，都是 2024 年的中保科技成長動能，同時，中保科也擬定 5 年的成長發展計畫，預計在 2028 年達成 200 億元的營收五年計畫，目前看來也有提前達成的可能。

2023 年中保科技繳出亮眼的成績單，並獲得富時羅素新增納入台灣高股息指數成分股，中保科技董事長林建涵也表示，中保科技在全體同仁的團結合作齊心努力下，中保科技集團業績依舊持續穩健成長，特別是旗下子公司更是屢創佳績，2023 年合併營收達到 170.71 億，較去年成長 11.19%，再創歷史新高，若以 18 日收盤價計算，集團總市值已達 518 億元。

此外，因應 2024 年多變的國際經濟局勢，林建涵並指出指出，中保科進行了組織最佳化調整，新的總管理處以及營業團隊更具敏捷優勢，相信在 2024 年會展現更強大的競爭力。展望 2024 年，集團仍從科技系統保全核心出發，提供安心、安全、信賴的服務，觸角則是多元化的布局，從食醫住行育樂提供服務，最關鍵的是 中保科是 AI 智慧城市的開創者，也是系統平台最強大的整合者，以完善後端服務平台，24 小時的全時服務。

今天的中保科旺年會，包括總裁林孝信及副總裁林明昇都出席盛會，向來重視員工的中保科技尾牙旺年會寵員工也不手軟，不僅送出兩台百萬名車，還有包括百萬現金獎等，iphone 15 等百項獎品激勵犒賞同仁，同時也請到動力火車、安心亞、黃妃等，還有去年熱播的「開創者」戲劇中温昇豪、蔡淑臻、李國毅等主要演員的表演及互動，讓現場三千多名員工嗨翻天。

林建涵表示，除了調薪之外，中保科更重視年輕員工的生活，中保科近年來也在全台打造 60 處員工宿舍，162 個床位，「免費」提供外地求職或工作調度的員工入住公司宿舍，不需額外支付水電網路費，每月僅需支付百元清潔費，對住宿的員工來說，可年省 10 萬元以上，對家人或自己在財務及生活規劃上將更有餘裕。