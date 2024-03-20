〈焦點股〉欣興量能增溫股價超越前高點創5個月新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-20 11:58
欣興 (3037-TW) 本周兩個交易獲外資買超 1.78 萬張，今天交易量能增溫，盤中最高價達 199 元，創波段新高價，創 5 個月新高價。同時，今天再獲美系外資以欣興成為 AI 的強大供應鏈爲重點，將欣興目標價調高到 300 元。
外資在最新出爐的 ABF 載板報告中表示，看好 AI 晶片需求成長將進一步帶動 ABF 載板需求擴增，對於台廠 ABF 載板三雄中，最看好欣興 (3037-TW)，認為欣興將是股價表現落後的 AI 概念股，最新美系外資將欣興目標價調高爲 300 元，評等爲「加碼」。
昨日亞系外資重申「買進」評等，同時調高目標價，由 222 元調高至 250 元。
欣興 2023 年全年營收 1040.36 億元，毛利率 19.51%，年減 16.39 個百分點，全年稅後純益 119.8 億元，年減 59.55%，每股純益爲 7.88 元。欣興對產能的規劃上，預計在 2024 年維持軟硬結合板、軟板及一般 PCB 的產能與去年相同，但調節的部分，在 HDI 產能縮減，載板產能再小幅擴張。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇