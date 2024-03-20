〈焦點股〉欣興量能增溫股價超越前高點創5個月新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-20 11:58

欣興 (3037-TW) 本周兩個交易獲外資買超 1.78 萬張，今天交易量能增溫，盤中最高價達 199 元，創波段新高價，創 5 個月新高價。同時，今天再獲美系外資以欣興成為 AI 的強大供應鏈爲重點，將欣興目標價調高到 300 元。

外資在最新出爐的 ABF 載板報告中表示，看好 AI 晶片需求成長將進一步帶動 ABF 載板需求擴增，對於台廠 ABF 載板三雄中，最看好欣興 (3037-TW)，認為欣興將是股價表現落後的 AI 概念股，最新美系外資將欣興目標價調高爲 300 元，評等爲「加碼」。

昨日亞系外資重申「買進」評等，同時調高目標價，由 222 元調高至 250 元。