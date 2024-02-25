超車欣興與臻鼎 健鼎去年EPS估逾11元可望稱霸PCB廠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-25 11:10

每月產能跨越 1000 萬平方呎的健鼎科技 (3044-TW)，在 2023 年全年營收 588.62 億元，年減 10.52%，但初估全年稅後純益將逾 58 億元，每股純益逾 11 元，可望超越欣興 (3037-TW) 及臻鼎 - KY(4958-TW) 稱霸 PCB 全製程廠。同時，健鼎在 2024 年首季的營運回升力道也不弱。

健鼎在 2022 年的稅後純益爲 62 億元，每股純益爲 11.08 元，落後於欣興的每股純益 20.08 元、臻鼎的 15.02 元及博智 (8155-TW) 的 11.17 元，但如依法人估算健鼎 2023 每股稅後純益超過 11 元，則將超越對手，拿下年度每股獲利冠軍。

健鼎 2023 年前三季營收 439.11 億元，毛利率 18.36%，年增 0.71 個百分點，2023 年前三季稅後純益 42.41 億元，年減 6.54%，每股純益 8.07 元，每股純益已經超過欣興 2023 年全年。

欣興已公布 2023 年全年財報，欣興 2023 年全年營收 1040.36 億元，毛利率 19.51%，年減 16.39 個百分點，全年稅後純益 119.8 億元，年減 59.55%，每股純益爲 7.88 元。

至於臻鼎尚未公布全年財報，但以臻鼎 - KY 前三季營收 970.02 億元，毛利率 16.27%，年減 5.66 個百分點，前三季稅後純益 26.85 億元，年減 71.72%。每股純益 2.84 元的獲利成績來看，全年每股獲利也難以超越健鼎。

健鼎是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案也進行另一越南周德新廠的投資之中。