2024 MWC即將登場 台灣大蔡明忠將再度率團參展
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-20 17:52
2024 世界行動通訊大會 (MWC) 將於 2 月 26 日至 2 月 29 日於西班牙巴塞隆納開展，台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠將再度率團前往 MWC，並帶領技術長郭宇泰、財務長張家麒、個人用戶事業商務長林東閔等經營團隊，參加年度行動通訊盛事。
今年 MWC 展會以「Future First」為主題，聚焦 B5G (Beyond 5G)、萬物聯網 (Connecting Everything)、人性化的 AI(Humanizing AI)、工業 4.0 數位轉型 (Manufacturing DX)、顛覆傳統並繪製未來 (Game Changers)，以及數位基因 (Our Digital DNA) 等 6 大領域。
台灣大將與諾基亞 (Nokia) 攜手共同推動「5G 開放應用服務合作」，也進一步與韓國電信第一大業者 SK 電訊、超微半導體公司 AMD、半導體大廠聯發科技等各大國際夥伴交流，一同推進 B5G(Beyond 5G) 新世代網路演進，加速整體產業與社會的數位化。
為積極實踐 2050 淨零排放目標，台灣大繼去年與諾基亞 (Nokia) 簽署「ESG & 5G 合作備忘錄」深化 5G 先進技術合作，提升網路涵蓋品質並兼顧節能減碳後，今年將進一步與諾基亞共同推動「5G 開放應用服務合作」，規劃導入諾基亞的 Programmable Network 平台，讓雙方建立共通的彈性場域，協助開發人員創造更多有利於網路和終端協作的新應用，為企業和消費者開發更豐富實用的內容，更將透過 AI 技術，實現高效率的資源利用與節能，同時藉由新世代設備降低網路營運成本。
台灣大技術長郭宇泰表示，台灣大積極關注 5G、B5G (Beyond 5G)、非地面網路 (Non-Terrestrial Networks)、AI、永續節能等趨勢發展，此次 MWC 將拜訪長期合作夥伴韓國第一大業者 SK 電訊，除了交流行動通訊技術，也將借鏡 SK 電訊與世界各大廠商豐富的 AI 應用合作經驗，期待透過 AI 創造行動、寬頻與各面向的企業解決方案，並利用 AI 服務技術建立綠色網路，在提升 5G 網路品質與效率的同時，也能有效節能減碳。
台灣大個人用戶事業商務長林東閔分享，未來台灣大將整合 B5G (Beyond 5G) 跟萬物聯網 (Connecting Everything) 的科技繼續往前走，讓智慧科技生活再擴大。在今年的 CES 展會中看到各類 AI 應用百花齊放，尤其以搭載 eSIM、由 AI 驅動的智慧型個人助理 Humane AI Pin、強調邊緣 AI 運算的 Rabbit R1 等次世代穿戴裝置受到極大關注，期待能在 MWC 看到更多行動裝置新發展，以及從 5G 科技延展到行動裝置的創新運用，實踐 5G 技術真正價值。
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