2024 MWC即將登場 台灣大蔡明忠將再度率團參展

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-20 17:52

2024 世界行動通訊大會 (MWC) 將於 2 月 26 日至 2 月 29 日於西班牙巴塞隆納開展，台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠將再度率團前往 MWC，並帶領技術長郭宇泰、財務長張家麒、個人用戶事業商務長林東閔等經營團隊，參加年度行動通訊盛事。

今年 MWC 展會以「Future First」為主題，聚焦 B5G (Beyond 5G)、萬物聯網 (Connecting Everything)、人性化的 AI(Humanizing AI)、工業 4.0 數位轉型 (Manufacturing DX)、顛覆傳統並繪製未來 (Game Changers)，以及數位基因 (Our Digital DNA) 等 6 大領域。

台灣大將與諾基亞 (Nokia) 攜手共同推動「5G 開放應用服務合作」，也進一步與韓國電信第一大業者 SK 電訊、超微半導體公司 AMD、半導體大廠聯發科技等各大國際夥伴交流，一同推進 B5G(Beyond 5G) 新世代網路演進，加速整體產業與社會的數位化。

為積極實踐 2050 淨零排放目標，台灣大繼去年與諾基亞 (Nokia) 簽署「ESG & 5G 合作備忘錄」深化 5G 先進技術合作，提升網路涵蓋品質並兼顧節能減碳後，今年將進一步與諾基亞共同推動「5G 開放應用服務合作」，規劃導入諾基亞的 Programmable Network 平台，讓雙方建立共通的彈性場域，協助開發人員創造更多有利於網路和終端協作的新應用，為企業和消費者開發更豐富實用的內容，更將透過 AI 技術，實現高效率的資源利用與節能，同時藉由新世代設備降低網路營運成本。

台灣大技術長郭宇泰表示，台灣大積極關注 5G、B5G (Beyond 5G)、非地面網路 (Non-Terrestrial Networks)、AI、永續節能等趨勢發展，此次 MWC 將拜訪長期合作夥伴韓國第一大業者 SK 電訊，除了交流行動通訊技術，也將借鏡 SK 電訊與世界各大廠商豐富的 AI 應用合作經驗，期待透過 AI 創造行動、寬頻與各面向的企業解決方案，並利用 AI 服務技術建立綠色網路，在提升 5G 網路品質與效率的同時，也能有效節能減碳。