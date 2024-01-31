台灣大連續10年贊助紅白藝能大賞 除夕夜MyVideo網路獨家播出

鉅亨網新聞中心 2024-01-31 14:35

台灣大 (3045-TW) 長期支持藝文及體壇盛事，連續 10 年贊助全台最大除夕賀歲節目《超級巨星紅白藝能大賞》，南韓大勢女團 LE SSERAFIM、蕭敬騰、林宥嘉、Energy 等 30 組以上藝人輪番登場，預計 2 月 9 日除夕夜於 MyVideo 網路獨家播出。

台灣大總經理林之晨帶領台灣大體育家族選手郭婞淳、李智凱、台灣大「勇敢追夢 7.0」扶植導演李祈悅、李洹宇 (小忍)、金曲獎最佳原住民語歌手葛西瓦，組成「5G 台灣隊應援團」齊登《紅白》，共同應援全台體育選手，前進巴黎奧運。同時大玩 AI 創意，AI 郭婞淳高舉巴黎鐵塔，而 AI 李智凱更在凱旋門上使出招牌「湯瑪士迴旋」，錄影現場歡呼不斷。

台灣大「勇敢追夢 7.0」扶植導演李祈悅、李洹宇 (小忍)，操刀紀實片《Road to Champions 無懼之路》精華片段、創作歌曲《Never Give Up》，於今年《紅白》首播，《Road to Champions 無懼之路》紀錄過去一年台灣大體育家族選手挑戰比賽的訓練過程，看到運動員在亮眼成績背後，由無數汗水與淚水堆疊而成；邀請歌手葛西瓦，與選手郭婞淳、李智凱，及現場萬名觀眾合唱創作歌曲《Never Give Up》，透過熱血激昂的歌聲，共同為台灣運動員打氣，為台爭光。

台灣大鼓勵創作者勇敢實踐夢想，自 2016 年推出「勇敢追夢計畫」，至今邁入第 7 屆，首次同時打造歌曲與紀實片，共 2 部作品，預計今年 4 月正式推出。一直大力支持「勇敢追夢」計畫，並擔任出品人的總經理林之晨表示，台灣大哥大全力支持有潛力的創作者勇敢追夢，集結台灣大體育家族 17 位傑出選手，從去年開始記錄每一位選手的訓練過程，把運動員對勝利的堅持與汗水，注入到作品中，讓人感受滿滿無懼、沸騰的熱血能量。

林之晨指出，去年即開始積極為選手應援，2023 年台灣大哥大日月潭花火音樂會中，以科技力讓郭婞淳以 AI 方式現場共同演唱《天空沒有極限》，透過現場萬名觀眾的掌聲歡呼，鼓勵運動員們挑戰沒有極限。未來，我們更會將《紅白》現場萬名觀眾振奮一心、團結合唱的加油聲傳遞到巴黎奧運，期望台灣體壇健兒發揮能所不能的精神，在國際舞台上發光，讓世界看到台灣。

金曲獎最佳原住民語歌手葛西瓦一開口，渾厚嗓音讓全場如癡如醉，更驚喜的是，舞台視訊出現眾多台灣大體育家族選手的演唱畫面，表現出運動員永不放棄的堅定態度。同時，郭婞淳、李智凱驚喜現身《紅白》萬人舞台，邀請萬名觀眾齊唱，萬人磅礡氣勢的歌聲「OhOhOh~ 勝利就是現在！」響徹雲霄，兩位選手備受感動，郭婞淳分享自己將「勇往直前，勇闖巴黎」，李智凱信心喊話「全力爭取自己的夢想舞台不放手」。參與《Never Give Up》錄製的葛西瓦透漏，很開心可以合作如此有意義的計畫，自己也是運動員出生，很懂得大家無論身處何種處境，也永不放棄的精神，這次參與歌曲創作融入母語 RAP 詞，希望所有還在為了夢想努力的大家都可以朝著目標向前，沒有什麼不可能的，也希望所有運動員都可以注意自己的身體健康，一切小心。

在台灣大「勇敢追夢」計畫的支持之下，曾獲 myfone 行創獎的導演李祈悅、李洹宇 (小忍) 共同打造紀實片與歌曲。李祈悅表示，這次拍攝 17 位選手練習的歷程，有機會近距離了解運動員日復一日生活、為了追求心中目標的決心和信念，看他們在每一次的挫折、受傷、養傷、代表國家參加各大賽事的壓力，克服各種困難，勇敢走在這條路上所付出的努力，深深受到鼓舞，也期盼紀錄片完成後能讓大家一起為選手加油打氣、為他們帶來更多力量。

同為《Never Give Up》詞曲創作人的導演李洹宇 (小忍)，從去年得知參與這項計畫開始，就非常期待與興奮，能再一次與台灣大哥大擦響火花，以及與眾選手以及祈悅導演的合作，除了深入了解每位運動員的辛苦，化成有力量的歌詞外，期待結合眾選手在各自舞台努力不懈的光芒，讓本次作品呈現滿滿無懼能量！這次參與的選手，最小 14 歲、最大的也不過 34 歲，正是運動的黃金年華，期待這次的「勇敢追夢 7.0」圓夢計畫，能圓一個台灣人 2024 的夢，再一次奪金之夢。

總經理林之晨與郭婞淳、李智凱大秀 AI 創意遊戲，邀請現場民眾一同參與選手應援，由林之晨總經理 AI 創作「2024 年奪牌預告好彩頭」生成圖，並邀請郭婞淳和李智凱與現場觀眾組隊 PK，透過 AI 指令，生成創意圖片，舉重女神郭婞淳舉起巴黎鐵塔，而李智凱更在凱旋門上做湯瑪士迴旋，兩位好手在巴黎景點「各展長才」的 AI 創意圖片笑果十足，獲現場觀眾滿堂彩！林之晨總經理更送出等值 16,888 元的 momo 幣給參與遊戲的幸運民眾。

《超級巨星紅白藝能大賞》2 月 9 日除夕夜 18:30 起，於台灣大旗下影音平台 MyVideo 網路獨家直播，只要於除夕夜在 MyVideo 持續觀看《紅白》直播，有機會抽「強片紅包」，看越久領越多，中獎者將能在春節連假期間，限時免費暢看指定強檔電影。