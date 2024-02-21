台灣大擬配息4.3元 林之晨樂觀看兩大OTT平台挹注動能

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-21 18:26

台灣大 (3045-TW) 今 (21) 日召開法說並宣布擬配發每股 4.3 元，以今日收盤價 100 元估算，殖利率約 4.3%。此外，總經理林之晨也提到，與 HBO GO、Disney + 兩大國際影音巨擘合作，看好對營收、ARPU(每用戶平均收入)都有正向幫助。

台灣大董事會 2 月 21 日決議分派現金股利，依扣除子公司持有公司股份 (視為庫藏股) 後的 30.25 億股計算，每股現金股利為 4.3 元，預計將發出 130 億元。

台灣大積極拓展影視內容，繼去年 10 月與華納兄弟探索集團策略聯盟共組影視基金後，本月初再度宣布深化合作，與影音串流平台「HBO GO」聯手，並推出市場最低價 HBO GO 電信獨家方案。

林之晨表示，儘管兩大平台的用戶族群有些微重疊，不過大部分消費者仍還是有差異，加上合併台灣之星後，總用戶數來到百萬戶，透過兩大影音平台可以提供消費者更多選擇，除了對營收有挹注外，也將讓 ARPU 有正向發展。

台灣大去年底出售酷樂予 KKCompany，在一次性處分利益業外挹注下，單月獲利暴衝。財務長張家麒指出，去年非經常性收入讓獲利基期墊高，今年雖然相關業務挹注可能會減少，但也不排除任何可能性。