伊雲谷獲二大AWS認證 雲端解決方案添營運動能

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-20 10:37

多雲多解決方案服務商伊雲谷 (6689-TW) 宣布，榮獲兩項 Amazon Web Services(AWS) 的專業能力認證，分別為 AWS 中小型企業能力認證、AWS Well-Architected 驗證合作夥伴認證。

伊雲谷說明，獲此兩項能力認證，代表伊雲谷成為 AWS 核心級服務合作夥伴，於雲端服務方面可更專注支持中小型企業追求卓越。

在全球被認可的 27 家 AWS SMB 專業能力合作夥伴中，伊雲谷是來自 ASEAN 的代表，也是大中華區獲得 AWS Well-Architected 驗證認證的合作夥伴。

伊雲谷據客戶的獨特需求提供解決方案，來應對各種挑戰，包括考慮中小型企業的部署架構、IT 能力和資安能力等，以及了解各地區或各行業規範要求，獲此認證後，將可進一步協助企業在雲端旅程實現數位轉型的目標。