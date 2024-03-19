〈輝達GTC大會〉輝達發布AI驅動雲端平台 助力6G網路研發

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-19 07:52

輝達 (NVDA-US) 周一 (18 日) 發布一款由人工智慧 (AI) 驅動的 6G 行動通訊網路研究雲端平台，可藉由模擬雲端中的通訊環境來加速 6G 技術研發。

輝達 6G 行動通訊網路研究雲端平台，是由 Aerial Omniverse 數位孿生平台、Aerial CUDA 加速 RAN 無線接取網路，以及 Sionna 神經網路無線電框架所組成，為研究人員提供研發與測試下一代 6G 網路的新興工具。

(圖: 輝達官網)

透過軟體定義的 RAN 無線接取網路、使用者裝置模擬器，以及真實地形和物件屬性，NVIDIA Aerial Omniverse 數位孿生平台可針對單一基地台到整個城市規模的完整 6G 系統進行精確模擬，讓研究人員能夠分析特定站點的資料，建立基地台演算法，並即時訓練模型與提高運輸效率。

NVIDIA Aerial CUDA 加速 RAN 無線接取網路，則是以軟體定義方式，為研究人員即時自定義、編程與測試 6G 網路提供靈活性。

NVIDIA Sionna 神經網路無線電框架，可和 PyTorch 以及 TensorFlow 等熱門框架進行整合，利用輝達 GPU 生成和抓取資料，藉此建立大規模 AI 訓練和機器學習模型。

該平台的第一批採用者包含 Ansys、安謀 (Arm)、蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)、富士通(Fujitsu)、是德科技(Keysight)、Nokia、美國東北大學、羅德史瓦茲(Rohde & Schwarz)、三星(Samsung)、軟銀(Softbank) 以及 Viavi 等。