雲端客戶競相設計自家晶片 伍德擔憂輝達GPU過度增量 收益堪憂

鉅亨網編譯許家華 2024-03-08 08:11

在輝達經歷驚人大漲後，曾有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 對該股憂心忡忡，也有其他分析師持相同看法。

輝達 (NVDA-US) 股價在過去 12 個月內持續飆升 290%，並繼續創下新高，但這樣的漲勢可能是合理的，因為該公司 2 月公布 2024 財年營收年增 126% 至 609 億美元。輝達財務長 Colette Kress 更表示，輝達即將推出的晶片已嚴重供不應求。

然而，伍德周四致股東的信中表示，輝達的收益可能面臨風險。

伍德表示，若軟體營收沒有爆炸性增長，就無法讓 GPU 容量的過度建設合理化，如此一來，客戶的支出暫停並不令人意外，從而加劇庫存過剩的修正，尤其是輝達數據中心銷售佔比半數以上的雲端客戶 (係指 GPU)。競爭可能會加劇，因為輝達的客戶——雲端服務供應商和特斯拉(TSLA-US) 等公司正在設計自家人工智慧 (AI) 晶片。

瑞穗分析師 Jordan Klein 認為，輝達股價的漲勢已經大幅推動其他半導體股，其周四研究報告寫道，他「開始真正擔心」晶片股的持續漲勢了，尤其是輝達、博通 (AVGO-US) 和 Marvel Technology (MRVL-US)。

「股價不僅上漲，目前的投資者心態幾乎瘋狂地想要投資更多半導體，賣方目標越來越高，這開始讓我想起 1999 年到 2000 年初的整個科技業。」Klein 寫道。

過去 12 個月，博通股價上漲 124%，而 Marvell 股價則上漲 102%，台積電 ADR (TSM-US) 大漲 66%，美光科技 (MU-US) 上漲 77%。

Klein 認為，「晶片股的持續上漲感覺有點不健康，因為其他半導體股在基本面沒有新發展的情況下，與輝達同步上漲。」

然而，並非所有分析師都持懷疑態度。瑞穗分析師 Vijay Rakesh 周四將輝達股票的目標價從 850 美元上調至 1000 美元，同時維持買入評級。

Rakesh 認為，AI 漲潮下，本益比會繼續擴大。「預估沒有變化，但鑑於強勁的 AI 需求繼續超過供應，我們看到股價表現優異的潛力。」