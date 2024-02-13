〈潛力股〉伊雲谷搭雲端高速成長趨勢 營運踩油門

伊雲谷指出，日前與 Amazon Web Services(AWS) 簽署戰略合作協議 (SCA)，是公司成立 10 年重要里程碑，雙方將攜手建立創新實驗室，並加速推出 ESG、數據分析和雲端安全等解決方案給金融、製造、零售業客戶，並共同擴大對投資雲端人才培訓。

由於客戶可透過伊雲谷雲管理平台 Atlas 自由搭配多雲資源，法人認為，將可持續帶進新客戶，同時，因既有客戶黏著度超過 90%，也有助持續性收入疊加式成長。