〈潛力股〉伊雲谷搭雲端高速成長趨勢 營運踩油門
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-13 08:10
數位轉型服務商伊雲谷 (6689-TW) 近年積極搶進雲端市場，去年前三季稅後純益年增超過 70%，展望後市，隨著國內和東南亞地區雲端需求高成長，法人樂觀看待伊雲谷雲端業務的高獲利能力。
伊雲谷去年前三季稅後純益 1.19 億元，年增 71.59%，每股純益 (EPS)1.75 元，而去年全年合併營收 98.19 億元，年增 13.94%，營運處成長趨勢中。
伊雲谷指出，日前與 Amazon Web Services(AWS) 簽署戰略合作協議 (SCA)，是公司成立 10 年重要里程碑，雙方將攜手建立創新實驗室，並加速推出 ESG、數據分析和雲端安全等解決方案給金融、製造、零售業客戶，並共同擴大對投資雲端人才培訓。
隨著雲端需求處高速成長，法人看好，伊雲谷多雲策略布局有成，搭上此波成長趨勢。
由於客戶可透過伊雲谷雲管理平台 Atlas 自由搭配多雲資源，法人認為，將可持續帶進新客戶，同時，因既有客戶黏著度超過 90%，也有助持續性收入疊加式成長。
伊雲谷專注雲端 MSP 業務，法人樂觀看待，在伊雲谷雲端服務模組化程度提高下，毛利率水準向上提升可期。
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