〈國泰金法說〉樂見分紅保單強化監理 國壽3考量仍不加入銷售戰局

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-15 18:56

國泰金今 (15) 日舉行法說會，外界關注去年分紅保單熱銷，國泰人壽是否加入戰局，對此，執行副總林昭廷表示，公司主要有三大考量，維持不銷售該產品的策略，仍以投資型保單及宣告利率之利變壽險為主軸，但對於主管機關強化監理表示樂觀期待，可望有助保險市場的長遠發展。

金管會保險局 14 日與壽險公會開會討論，強化分紅保單商品的管理。林昭廷說，主管機關將進一步規範，包括銷售程序、商品設計、揭露面、分紅政策、定價等面向，從大方向來看，國泰人壽都正面看待，不過，目前規範尚未出爐，公會可能還有一些意見回饋，有待進一步調整細節，尊重主管機關的決定。

林昭廷表示，國壽仍不銷售分紅保單商品，首先最主要的考量在於財務方面，接軌國際會計準則之前，希望極大化自己產出的 CSM (契約邊際服務)，若銷售分紅保單，一定會出現一些排擠效果，衝擊到其他 Margin 比較高的商品，將不利實踐這個目標。

第二，在 ICS 底下，分紅保單會有更多部位放在股票項目上，風險資本計提會比傳統利變保單來得更大；第三，若要評估銷售分紅保單，行政成本也會相對較高。

林昭廷說，對於分紅保單銷售規範將有所變動，我們是樂觀看待的，長遠來看，對市場健全是有助益的，但短期來說，國壽還是不會考慮開啟銷售。

林昭廷強調，國壽目前銷售策略仍以理財、滿足退休規劃的商品為主，以美元利變壽險為主力，至於投資型保單銷售一直以來都很好，因此，現有的銷售線主軸維持不變。