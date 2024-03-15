〈國泰金法說〉2因素助力 李長庚：今年股利派發更積極、有競爭力

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-15 17:20

國泰金 (2882-TW) 今 (15) 日舉行 2023 年第四季法人說明會，由總經理李長庚親自主持，關於股利政策議題，財務長陳晏如表示，去年國泰金獲利成長 36%，加上其他權益及 AC 未實現合計數顯著回升，大幅提高公司在股利政策盈餘分派的量能，李長庚強調，2023 年度的股利將提出更積極、有競爭力的提案，送到董事會及股東會。

陳晏如說明，在未實現部分，包括其他權益加計之前的 AC 重分類一起來看，去年回升都相當顯著，尤其是其他權益部分，主要是一些股債投資未實現評價，去年股東會因應市場波動，有將滿厚實的累積未分配盈餘 2269 億元，全數提列到特別盈餘公積，截至去年底，其他權益已經迴轉了約 1484 億元。

對於 2023 年度的股利政策，陳晏如表示，總體來說，我們會考量多項重要的財務指標，包括雙重槓桿比率等，目前來看，都有比較大且樂觀的配發空間，因此，無論是在配發率或股息殖利率，都會來跟董事會提報一個具競爭力的股利政策，讓董事會及股東會來做決定。

李長庚補充說明，所有投資人都很關心股利政策，去年獲利確實明顯增長，最辛苦的時間 (2022 年 10 月份) 已經過去了，就整個集團的考量上，股利預估將會相對樂觀，會跟董事會做出比較積極的建議，以滿足投資人的期待。

多家金控、銀行已宣布提高 2023 年度股利的配發率，外界關心國泰金是否也採取同樣策略，對此，陳晏如回應，以近 10 年來看，國泰金平均配發率約 4 成多，除了過去兩年受疫情影響，配發率下滑，未來仍希望維持穩定的配發率，強調會以積極方式提報到董事會。

對於是否考慮增發股票股利以滿足投資人需求，陳晏如說，國泰金前年已經率先普通股現金增資，此舉效果相當於股票股利，因此，未來股利政策仍將以現金為主。