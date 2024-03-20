比亞迪之外 哪些中國車廠有望躋身全球十大車廠？

鉅亨網新聞中心 2024-03-20 16:20

瑞銀集團此前分析指出，在中國汽車的競爭下，西方車廠將失去全球五分之一的市占率，預估到 2030 年，以比亞迪為首的中國車廠，全球市占率將增近一倍，達到約 33%。

全球領先管顧公司麥肯錫 (McKinsey & Company) 此前發布《駛向 2030：全球新能源汽車產業發展格局與展望》報告指出，目前全球十大車企只有一家來自中國，但是到 2030 年，中國車廠有機會在排名中拿下兩到三席，甚至突破三席。

比亞迪去年以突破 300 萬輛的總銷量，名列全球第九，為中國車廠首次躋身全球十大車企行列。核心技術、產業鏈佈局與規模效應等優勢，使得比亞迪得以壓低造車成本，提高產品競爭力。不斷成長的海外銷量，也成為比亞迪的「第二成長曲線」。

除了比亞迪以外，吉利汽車 (0175-HK) 被視為最有機會衝擊全球前十的中國車廠。該公司去年總銷量高達 279 萬輛，較 2022 年勁增 20%，目前在全球車企銷量排行榜上，吉利落後於 SUZUKI，排名全球第 11，距離躋身前十僅一步之遙。

吉利旗下擁有吉利汽車、幾何、領克、極氪，以及沃爾沃 (Volvo)、寶騰 (Proton)、蓮花 (Lotus)、極星 (Polestar) 等十幾個品牌。

今年前兩個月，華為與賽力斯共同推出的問界再次超越理想汽車，拿下中國造車新勢力品牌月銷量冠軍。包含長安、北汽、奇瑞、江淮以及東風在內，眾多合作夥伴也讓華為的影響力愈來愈大，再加上在智慧駕駛技術等核心領域的領先地位，進入全球前十對華為來說並非難事。