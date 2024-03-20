美股重點新聞摘要2024年03月20日
鉅亨網新聞中心 2024-03-20 08:19
今日操盤前瞻
中國 3 月 LPR
歐元區 3 月消費者信心
日本央行升息未完待續？金融圈專家觀點各異
日本進行了 2007 年以來首次升息後，負利率政策正式終結，金融圈對於央行下一次升息時間有不同看法。閱讀全文...
Fed 傳聲筒：關於降息 央行特別考慮這一點
華爾街日報 (WSJ) 素有「Fed 傳聲筒」稱號的記者 Nick Timiraos 週二 (19 日) 最新撰文指出，美國央行有一個不同的關注點，如果降息等待太久，是否會無意中導致經濟衰退？美國 3 月的消費者物價指數 (CPI) 數據顯得特別關鍵。閱讀全文...
〈FOMC 會議前瞻〉政策前景料不會有太多變動 聚焦通膨、利率預期
美國聯準會 (Fed) 預定台灣時間周四 (21 日) 凌晨 2 點發布政策決議，本次還將公布最新利率預測點陣圖和經濟預測摘要 (SEP)，不過，市場普遍認為 Fed 在政策前景方面可能不會做出太多調整。閱讀全文...
〈輝達 GTC〉大舉投資資料中心 黃仁勳預估能拿下更多市占
輝達執行長黃仁勳周二 (19 日) 表示，由於輝達生產的晶片和軟體種類豐富，公司完全有能力在全球資料中心設備支出獲得更多市占。另外他預估輝達最新推出的「Blackwell」B200 人工智慧 (AI) 晶片售價將介在 3 萬至 4 萬美元之間。閱讀全文...
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