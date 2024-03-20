美股重點新聞摘要2024年03月20日

鉅亨網新聞中心 2024-03-20 08:19

今日操盤前瞻

中國 3 月 LPR

歐元區 3 月消費者信心

日本央行升息未完待續？金融圈專家觀點各異

日本進行了 2007 年以來首次升息後，負利率政策正式終結，金融圈對於央行下一次升息時間有不同看法。閱讀全文...

Fed 傳聲筒：關於降息 央行特別考慮這一點

華爾街日報 (WSJ) 素有「Fed 傳聲筒」稱號的記者 Nick Timiraos 週二 (19 日) 最新撰文指出，美國央行有一個不同的關注點，如果降息等待太久，是否會無意中導致經濟衰退？美國 3 月的消費者物價指數 (CPI) 數據顯得特別關鍵。閱讀全文...

〈FOMC 會議前瞻〉政策前景料不會有太多變動 聚焦通膨、利率預期

美國聯準會 (Fed) 預定台灣時間周四 (21 日) 凌晨 2 點發布政策決議，本次還將公布最新利率預測點陣圖和經濟預測摘要 (SEP)，不過，市場普遍認為 Fed 在政策前景方面可能不會做出太多調整。閱讀全文...

〈輝達 GTC〉大舉投資資料中心 黃仁勳預估能拿下更多市占