〈FOMC會議前瞻〉政策前景料不會有太多變動 聚焦通膨、利率預期

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-20 07:34

美國聯準會 (Fed) 預定台灣時間周四 (21 日) 凌晨 2 點發布政策決議，本次還將公布最新利率預測點陣圖和經濟預測摘要(SEP)，不過，市場普遍認為 Fed 在政策前景方面可能不會做出太多調整。

由於今年對 Fed 政策走向的預期不斷改變，投資人將從為期兩天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，審視有關未來利率動向的任何線索。

市場普遍認為，官員們將堅守近來釋出的訊息，即強調保持耐心、仔細評估經濟數據，在通膨下滑有明顯進展之前，不會倉促降息。

穆迪 (Moody’s Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 說道：「他們會明確表示，他們顯然還沒準備好降息。需要更多數據才能對通膨回到目標更有信心。我預估他們將重申今年降息 3 次，這意味著第一次降息將發生在 6 月。」

今年稍早，聯邦基金期貨市場交易員預估首次降息將始於 3 月，並且持續 6 到 7 次左右，每次 25 個基點，但現在市場已將首次降息的預期時程至少延後到 6 月，並預測今年只會降息 3 次。

利率點陣圖

Fed 即將公布更新後的利率點陣圖，投資人關注 19 名 FOMC 成員對今年底到 2026 年利率前景的看法。

Fed 在去年 12 月的點陣圖中預測，2024 年將降息 3 次，2025 年降息 4 次，2026 年再降息 3 次，然後某個時間點再降息 2 次，最終使長期聯邦基金目標利率降至 2.5% 左右，也就是 Fed 所認為的中性利率水準。

按照計算，只要有兩位 FOMC 成員態度比 12 月更鷹派，今年預期的降息次數就會減少至 2 次，但這並非市場普遍預期。

花旗 (Citigroup) 經濟學家 Andrew Hollenhorst 表示：「只要兩個個別的點向上移動，就能提高 2024 年的利率中位數。三個點就足以將長期利率推高 25 個基點。但經濟活動數據的不確定性，以及核心通膨年增率放緩，應該足以讓點維持在適當的位置，且 (Fed 主席) 鮑爾依舊認為，今年在邁向降息方面有望取得更多信心。」

3 月利率決議

市場普遍預期 Fed 在周四表決降息的機率為零。上一次會議聲明幾乎排除即將採取行動的可能性，後續公開發表言論的 Fed 官員，幾乎也都排除降息可能。

不過，本次聲明可能顯示 Fed 立場軟化，對於需要更多證據才能證明降息合理性的標準，也可能出現調整。

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席北美經濟學家 Paul Ashworth 表示：「儘管我們認為官員們不會在 3 月會議後提供明顯的支持或反對指引，我們仍預估 Fed 將在 6 月降息。」

經濟前景

除了利率點陣圖以外，Fed 還將在本次會議發布最新的經濟預測摘要，內容包含國內生產毛額 (GDP)、通膨以及失業率。

同樣地，這次對 Fed 改變經濟前景的預期並不大。本次會議的焦點將著重在通膨及其如何影響利率預期。

美國銀行 (Bank of America) 經濟學家 Michael Gapen 表示：「雖然在抗通膨進展方面遇到一些阻礙，數據顯示美國經濟並未過熱。我們認為 Fed 仍預測今年將降息 3 次，但非常驚險。」