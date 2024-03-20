美債殖利率攀升 1月外國持有美債總額自歷史高點回落

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-20 08:51

隨著殖利率攀升，1 月外國持有的美國公債總額從 12 月的歷史高點滑落。

美國財政部周二 (19 日) 公布數據顯示，截至 1 月底，外國投資人共計持有價值 8.02 兆美元的美國公債，低於 12 月創下的歷史新高 8.06 兆美元。

在三大美債持有國中，日本是唯一一個在 1 月增持美債儲備的國家，公私部門投資人共計增持 150 億美元，達到 1.153 兆美元。

與此同時，中國和英國持有美債總額雙雙下滑，其中中國減少 186 億美元至 7977 億美元，英國則減少約 2 億美元至 7635 億美元。

美國長期國庫券和公債殖利率在 1 月攀高。根據 Dow Jones Market Data，截至美東時間 1 月 31 日下午 3 點，美國 10 年期公債殖利率上漲 10.5 個基點，收在 3.965%。30 年期公債殖利率則攀升 19.6 個基點，收在 4.216%。

短期公債殖利率則小幅下滑，2 年期公債殖利率在 1 月下滑 2 個基點，至 4.227%。

不過，美債殖利率從那之後便大幅走高。截至美東時間周二 (19 日) 下午 3 點，美國 10 年期公債殖利率為 4.296%。