〈紐約匯市〉日銀結束負利率 日元仍貶至四個月低點 美元在Fed會議前夕走強

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-20 06:02

在日本央行做出結束負利率政策這項重大且在預期之內的決定後，日元兌美元周二 (19 日) 貶至四個月低點，美元指數則在聯準會 (Fed) 最新利率前景出爐前走強。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.38%，報 103.82。DXY 盤中一度升至 104.06，為兩周新高。

本周由 Fed 為首的一系列央行決策主導著貨幣市場走勢。

Fed 將於周三 (20 日) 公布貨幣政策前景，市場普遍預期利率將維持在 5.25%-5.50% 不變，並等待最新經濟預測出爐，以了解未來貨幣政策的可能動向。

麥格理 (Macquarie) 外匯和利率策略師 Gareth Berry 表示：「任何時候，只要 Fed 和日本央行幾乎同時改變政策，Fed 始終是匯價走勢的主導者，即使是美元兌日元也是如此。因此，就日元而言，日本央行的決定通常是次要的。」

在為期兩天的政策會議中，日本央行結束了實施長達 8 年的負利率和剩餘非常規政策。不過，由於多數投資人已消化這項轉變，日元周二一度貶至 150.96 日元兌 1 美元，為 11 月 16 日以來最低。截稿前，日元下跌 1.16%，至 150.83 日元兌 1 美元。

澳洲央行周二一如預期按兵不動，並暗示緊縮周期已經結束，令澳幣走軟。截稿前，澳幣貶 0.4% 至 0.6532 美元，為近兩周新低。

紐幣貶逾 0.5% 至 0.6052 美元，盤中一度貶至近四個月低位。

美元走強之際，歐元和英鎊相繼跌至兩周低點，隨後貶勢稍微收斂。截稿前，歐元小跌 0.05% 至 1.0866 美元，英鎊跌 0.06% 至 1.2720 美元。

加密貨幣方面，繼上周登上歷史高位，引發獲利了結後，比特幣今盤中一度觸及兩周低點，截稿前下跌 5.7% 至 63,757 美元。

截至台灣時間周三 (20 日) 約 6:00 價格: