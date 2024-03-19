資金流出比特幣現貨ETF 灰度單日失血6.42億美元

鉅亨網新聞中心 2024-03-19 16:40

據《cointelegraph》報導，多達 6.425 億美元資金，周一 (18 日) 由 Grayscale (灰度) 的比特幣現貨 ETF 流出，這是該基金自 1 月 11 日轉換為現貨 ETF 以來流出量最大的一天。

此外，根據 Farside Investors 的數據，第二大基金 Fidelity 的比特幣 ETF 的資金流入額驟降至 590 萬美元，創有紀錄以來最低。這導致比特幣現貨 ETF 淨流出 1.543 億美元，為近 11 天以來首見。

(來源: FarSide)

與此同時，比特幣價格持續下落，根據 CoinGecko 的數據，截至台北時間 16:08，比特幣價格為 64413 美元，較 3 月 14 日創下的最新歷史高點 73797 美元下跌逾 12%。

一些市場評論員指出，比特幣 ETF 流入放緩、即將到來的減半事件以及 3 月 20 日美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，是 BTC 過去幾天價格走勢低迷的理由。

然而，其他分析師對比特幣 ETF 的流動前景持樂觀態度。

投資公司 Carlson 集團副總裁 Grant Englebart 指出，只有「少數」公司顧問認為，客戶已開始將資金分配給比特幣 ETF，並指出，平均應該要有 3.5% 資金總額分配於此。