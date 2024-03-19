日本17年來首度升息 鉅亨買基金：掌握歷史轉折點布局日股基金
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-19 18:40
日本央行結束負利率政策，17 年來首度升息，將基準利率由 -0.1% 升至 0~0.1%，並結束殖利率曲線控制與日本股票 ETF 與 REITs 的購買計畫。「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，美國股市與日圓是左右日本股市表現的關鍵，只要美國股市繼續上漲、日圓不大幅升值，日股就可望上漲，投資人可伺機掌握歷史轉折點，布局日股基金。
「鉅亨買基金」研究團隊表示，這次日本央行雖然宣布同時終結購買股票 ETF、負利率與殖利率曲線控制，但仍強調「在收益率快速上升的情況下，日本央行將做出靈活的反應，比如增加日本公債的購買量」。代表日本央行其實不願放鬆對短期與長期利率的限制，真正撤掉的只有較極端的買進股票與傷害銀行的負利率政策。
張榮仁說明，日本央行對於可能增加公債購買量的聲明，等同於日本長期公債殖利率仍有不說死的上限，日本央行不會放任長期利率大幅升高。搭配美國持續上修的經濟成長率預期、下調的潛在降息次數，美國與日本間長期利率差距有進一步擴大可能，強勁的美國股市與趨貶的日圓，預期都將繼續推升日股。
張榮仁進一步說明，除了美股與日圓兩大利多不變外，來自 AI 帶動的半導體需求與美國更重視友岸生產的策略也有利日股，建議投資人善用鉅亨買基金零手續費的優惠方案配置日股基金，已經持有的投資人也千萬別過早獲利了結。
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