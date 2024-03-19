日本17年來首度升息 鉅亨買基金：掌握歷史轉折點布局日股基金

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-19 18:40

日本央行結束負利率政策，17 年來首度升息，將基準利率由 -0.1% 升至 0~0.1%，並結束殖利率曲線控制與日本股票 ETF 與 REITs 的購買計畫。「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，美國股市與日圓是左右日本股市表現的關鍵，只要美國股市繼續上漲、日圓不大幅升值，日股就可望上漲，投資人可伺機掌握歷史轉折點，布局日股基金。

「鉅亨買基金」研究團隊表示，這次日本央行雖然宣布同時終結購買股票 ETF、負利率與殖利率曲線控制，但仍強調「在收益率快速上升的情況下，日本央行將做出靈活的反應，比如增加日本公債的購買量」。代表日本央行其實不願放鬆對短期與長期利率的限制，真正撤掉的只有較極端的買進股票與傷害銀行的負利率政策。