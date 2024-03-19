首登2050淨零城市展 國泰金綠色房東、綠色金融展亮點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-19 17:17

身為永續金融領航者的國泰金控，今 (19 日) 受邀參與台北市電腦公會、國發會以及金管會主辦的第二屆 2050 淨零城市展「綠色金融區」，展現金融業在促進氣候金融上扮演的關鍵角色，這也是金融業首登 2050 淨零城市展，國泰金控透過「綠色房東」、「綠色金融」兩大亮點展區，在永續金融與能源轉型領域，提供海內外企業最佳解決方案，攜手落實減少碳排，達成環境永續及低碳經濟目標。

國泰展區必看亮點首推「綠色房東」，展現國泰積極帶動跨產業領域永續轉型的態度。國泰人壽率先於 2022 年推出綠色租賃方案，且自 2023 年起新開發建築皆採綠建築設計，打造綠電商辦，降低對環境碳排影響，同時與公部門合作，創造「綠色租賃 2.0」，以「綠色房東」角色，購置再生能源導入商辦大樓，依據租戶提出 RE100(全球再生能源倡議) 各階段目標，分配能源與憑證給承租戶宣告使用，幫助客戶輕鬆取得綠電，協助跨產業領域以有效率模式採購再生能源，預計 2024 年將有 35 棟大樓提供再生能源，全年可導入約 3,000 萬度；2025 年提供再生能源大樓將增加至 50 棟以上，提供 100 家以上的企業戶可便捷的使用。

基於綠色房東基礎，透過綠色、科技、人性三大理念，為企業提供全方位的辦公空間解決方案，未來將納入更多技術，以更智慧的方式服務企業。空間設計上，更秉持集團健康主軸，堅持房東比租戶想得更周到，以彈性、多元、永續的方式提供新型態辦公服務，成就企業與社會、環境的共榮。

國泰展區第二大亮點則是「綠色金融」，包括透過綠色保險、綠色存款、綠色授信、永續連結貸款、永續發展債券等綠色金融商品，以及各項挹注再生能源轉型指標性專案，協助跨領域產業進行永續轉型。

比如國泰產險為台灣首家主辦離岸風電保險保障的產險公司，2023 年針對太陽能、離岸／陸域風場，相比前年度增加保額新台幣 280.7 億元；國泰世華銀行承辦菲律賓金融市場首筆永續連結貸款，授信金額達 12.5 億披索 (約新台幣 6.75 億)，除以資金支持授信戶進行綠色轉型，更提供例如利率減碼之經濟誘因，鼓勵授信戶提升其永續表現，截止 2023 年底，海內外永續授信餘額逾新台幣 600 億元。國泰世華透過各式商品，促進提升能源使用效率、減少碳排放及各式污染。

挹注再生能源轉型指標專案則包括責任投資、融資，國泰人壽為台灣首家成立太陽能電廠子公司的壽險業者；國泰世華銀行亦積極響應集團策略，投入再生能源融資領域，成為國內少數同時深耕太陽能發電及離岸風電的銀行，且主辦台灣首件遵循赤道原則之離岸風電專案融資聯貸案。

國泰近年也致力於數位金融轉型，以國泰金控技術年會領航產業前行，並透過人壽 FitBack 健康吧、銀行數位品牌 CUBE、產險 Smart Claim 理賠智能助手及證券 APP 智能阿發、STO(具證券性質之虛擬通貨業務) 等數位商品服務，全方位發展數位金融。