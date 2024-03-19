電價調漲將拍板 「用電大戶」電信商董總這樣看
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-19 14:51
經濟部本周舉行電價調整會議將拍板 4 月電價，電信業身為「用電大戶」壓力不小，外界關注，電費上漲成本是否會轉嫁消費者。各家電信商透過科種科技減碳方式達成節電，目標不讓成本轉嫁到消費者身上。
中華電 (2412-TW) 董事長郭水義強調，不會轉嫁到一般消費客戶，不過由於電費調漲幅度還沒定案，其他服務就另當別論。
郭水義表示，事實上去年電費就有調漲，不過集團去年營收、獲利還是成長，希望今年營運可以創 7 年新高，因此未來是會持續發展數位轉型，降低對於石化能源的依賴，並透過科技減碳讓「碳排脫鉤」延續。
遠傳 (4904-TW) 總經理井琪坦言，公司一年用電量約 6 億度，其中 4 分之三是行動網路、網路用電是最貴的，而電費上漲一定會影響淨利與 EPS(每股純益)。
井琪喊話，萬物齊漲只有電信費沒有漲，期望能夠找出電信業承受電價調漲的平衡點。遠傳希望承受最大程度的電價調漲，以不轉嫁給消費者為目標，至於最終是否調整新合約資費，還是要進一步搜集資訊之後才會做出決定。
井琪表示，遠傳近年持續導入 AI 選點，以及基地台用電 AI 監控，在半夜電信需求較低的時候調降能耗，並藉由機器學習來調整各基地台用電狀況。
台灣大 (3045-TW) 商務長林東閔表示，台灣電價已經相對低價，台灣大內部也在全力節能，降低電費帶來的負擔。
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