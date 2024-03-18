〈台幣〉投信狂匯出 放量走貶收31.659元創4個月新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-18 18:06

台北股匯今 (18) 日走勢仍舊脫鉤，加權指數終場放量大漲近 200 點，但新台幣兌美元終場以 31.659 元作收，貶值 6.6 分，為去年 11 月中旬以來的收盤新低，台北外匯市場成交金額 15.77 億美元。匯銀人士指出，今天主要是投信匯出造成貶值的壓力，出口商有進場拋匯，但外資有賣有買、動向不明確。

新台幣兌美元今天開盤價為 31.62 元，最高 31.58 元、最低 31.68 元，高低振盪達 1 角，終場收在 31.659 元。匯銀人士透露，投信今天都在匯出，使得新台幣貶值力道較大，出口商有進場賣匯，不過，外資仍雙向進出，早上有看到一些匯入，但下午「出去比較多」，整體來說，美元買盤較為強勁。

至於央行，匯銀人士說，並未看到加以介入的動作，由於主要亞幣近來偏貶，因此，央行順應趨勢，讓市場買賣雙方自行廝殺。

為何近來新台幣匯率與台股走勢脫鉤，匯銀人士分析，應與外資借台幣來買台股有關，也就是透過 SWAP (換匯交易) 方式，外資近期很少有大幅匯入的動作，而 SWAP 交易並不會直接反映到即期匯價，對外資來說，還能降低匯率風險，可謂「股匯兩頭賺」。

由於美債殖利率維持相對高檔，投信及壽險業者近來積極匯出，購買長天期債券或債券 ETF 等商品，使得新台幣匯率走勢偏貶。