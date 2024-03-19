〈智慧城市展〉中保科秀最美5G智慧交通柱桿 強攻AI北中南智慧園區市場

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-19 18:43

中保科 (9917-TW) 集團於今 (19) 日起參展日智慧城市展展，展出台灣第一套 動態追蹤無人機、台灣首套可刷臉的 AMR 自主式移動機器人，以及全台第一套的 AI 交通智慧桿，沒有突出附掛配件，有效提升城市美觀。

中保科技展出 的 5G 交通智慧桿的嶄新設計符合 ESG 的價值觀，智慧桿不僅注重提升城市美觀與品質，更融入了可持續性發展理念，將科技與環保融合在一起。透過智慧的監控系統和 AI 科技，在道路交通執法、環境保護、此外，AI 交通智慧桿，他是榮獲 IF 等世界設計大獎、科技要幫助城市運作效率中保科更希望可有效提升城市美觀，打破過去醜陋的電線桿，透過模組化確提供 AI 交通科技執法，所以從道路上的交通執法、工地管理、淹水預警、甚至透過 AI 幫你抓隨地丟垃圾菸蒂，為城市的發展與 ESG 目標助力。

另外為落實 ESG，中保科指出，中保科在開發應用服務上也朝保護環境努力，像是所以提供工地、城市淹水預警、甚至透過 AI 幫你抓隨地丟垃圾菸蒂，都是為了落實提供民眾美好生活而努力，開幕首日行政院副院長置鄭文燦更受邀來到中保科技 ESG 論壇，以打造韌性永續智慧城市政府與產業的創新為主，與中保科董事長林建涵探討如何利用當今 AI 科技打造智慧城市的新策略與藍圖。

林建涵表示，智慧城市不僅是單一領域的創新，它需要與多種技術和多個部門緊密連接。在 AI 技術尚未廣泛應用於城市管理之前，透過物聯網（IoT）技術進行連動性工作，這是中保科技在台灣取得成功、奠定智慧城市規劃的基石。

中保科技表示， 台灣科學園區需求增加，像是台積電 (2330-TW) 宣布未來 3 年加碼投資 600 億元，投資興建苗栗銅鑼科學園區新廠，台灣光罩 (2338-TW) 銅鑼新廠加上世界先進 (5347-TW)、Google 海外最大資料中心也傳聞落腳台灣銅鑼，這些科技建廠熱潮，同步帶動對於廠區管理以及安防管理的需求，而中保科技目前已經協助新竹、台中園區進行許多相關服務，作為智慧園區安全防護開創者，中保科技注重將最前端的科技應用於園區建設中。

中保科指出，中保科技的智慧監控系統不僅能夠實時監視園區內的各項設施和裝置執行狀況，還能夠應對各種突發情況，提升了園區的運營效率。另外，中保科技還研發了智慧節能系統，透過智慧控制裝置執行，最大程度地節省了能源成本，為園區的可持續發展作出了積極貢獻。

林建涵指出，中保科技與眾多城市的合作，並非單向地推銷技術，而是首先了解城市的具體需求，然後提供定制化的解決方案。這種需求驅動的方法確保了技術應用的實際效益，無論是提高道路安全，還是應對疫情期間的公共衛生問題，AI 的引入都大幅提高處理效率和準確性。

中保科技整合強大 AI 影像辨識能力結合智慧電梯開發的 AMR 自主式移動機器人，這是全台第一套可以刷臉辨識的機器人，可以送包裹、咖啡，讓機器人解決勞動短缺問題，讓人空出雙手可以進行更有產值的應用跟服務。中保科技並介紹在全台灣努力落實 ESG 做到的智慧停車服務，中保科現況服務全台 13 個縣市路邊開單，全面配合政府推動智慧城市無紙化、無現金的政策，導入兩款智慧停車設備系統以改善傳統耗時費力的人力開單作業。

中保科指出，車子停入車格時會進行車牌辨識，把資訊上傳至停車管理系統平台，接著離場前只需掃瞄機器上 QRcode 就能線上繳費，最重要的是，您可以看到這個小小的圓形狀的地磁還紅到海外去，被外國媒體譽為黑色餅乾，其實是一顆可以提供停車格位的多功能的偵測雷達，讓停車車格變成會思考的停車位。