〈輝達GTC大會〉緯穎展出首批搭載NVIDIA GB200 NVL72全新設計搶商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-19 11:33

AI 指標廠緯穎 (6669-TW) 今 (19) 日將在輝達(NVDA-US)GTC 2024 展示最新的整機櫃 AI 運算解決方案，以及整機櫃液冷管理系統。緯穎指出，目標為滿足生成式 AI 時代對大規模運算能力和先進冷卻解決方案的大量需求。

緯穎表示，此次展示的產品包括搭載 NVIDIA GB200 NVL72 的 AI 伺服器機櫃，以及最新的整機櫃液冷管理系統 UMS100。

身為輝達緊密的合作夥伴，緯穎是首批搭載 NVIDIA GB200 NVL72 設計的公司之一。此次全新發表的 NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip 支援最新的 NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand 和 Spectrum-X800 乙太網路平台。

緯穎表示，此款 AI 伺服器機櫃與上一代 GPU 相比，不僅將生成式 AI 提升到兆級參數的規模，且實現 30 倍速快的即時大型語言模型 (LLM) 推理速度，並降低 25 倍的 TCO 和 25 倍的能耗。

此外，為了滿足 AI/HPC 高密度運算中日益增長的液冷需求，緯穎也展示全新的全方位液冷管理系統 UMS100。緯穎說明，UMS100 提供即時監測、冷卻能耗優化、即時漏液檢測與控制，確保系統得以高效運作。UMS100 透過 Redfish 介面與現有的資料中心管理系統實現無縫整合，同時，透過支援產業標準，UMS100 亦可與不同的 CDUs 和 sidecars 相容運作。

緯穎總經理暨執行長張順來表示，希望透過 GB200 AI 機櫃解決方案，為客戶提供卓越的運算能力，同時確保可客製化的彈性，滿足資料中心在擴展、靈活性和管理方面的多樣需求。未來將持續與輝達合作，為生成式 AI 時代的資料中心共同開發優化和可持續的解決方案。